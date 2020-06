Wakacje w Muzeum Podlaskim

Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele

Mikołaj Kopernik to jeden z najsłynniejszych polskich astronomów, twórca teorii heliocentrycznej. Mówi się o nim, że „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”, ale Kopernik miał także wiele innych umiejętności i pasji. Za swojego życia był bardziej znany jako lekarz niż astronom. Ponadto był duchownym, miał ogromną wiedzę matematyczną, zajmował się ekonomią, a nawet bronił zamku w Olsztynie przed Krzyżakami. Zwiedzając wystawę sprawdzimy, jak wyglądało jego dzieciństwo, czy jadł toruńskie pierniki oraz jakie dolegliwości można było u niego wyleczyć. Dowiemy się również, w jakich okolicznościach zostało wydane dzieło „O obrotach sfer niebieskich” oraz jak działały używane przez Kopernika instrumenty astronomiczne.

Terminy:

5 lipca 2020 r., godz. 11.00

26 lipca 2020 r, godz. 11.00

23 sierpnia 2020 r., godz. 11.00

Kossakowie. Juliusz Kossak (1824–1899) | Wojciech Kossak (1856–1942)

Juliusz i Wojciech to dwa pokolenia malarzy w rodzinie Kossaków. Ojciec był samoukiem o nieprzeciętnym talencie, syn zaś zdobył wszechstronne wykształcenie w kierunku malarstwa. Pierwszy stateczny i poważany w kręgach artystycznych, drugi bon vivant swojej epoki, ale niezwykle pracowity i zdyscyplinowany w procesie tworzenia. Obaj malowali sceny historyczne, batalistyczne, sceny rodzajowe z życia arystokracji i mieszkańców podkrakowskich wsi, ale głównych ich bohaterem zawsze był koń. Przyglądając się prezentowanej ekspozycji zaobserwujemy, jak to piękne i majestatyczne zwierzę uwieczniał akwarelami Juliusz, a w jaki sposób Wojciech wprowadzał je w sam środek bitwy.

Warto dodać, że blisko 40 prac Juliusza i Wojciecha Kossaków w Muzeum Podlaskim będzie można oglądać do końca tego roku. Wernisaż wystawy miał miejsce w lutym br.. Początkowo ekspozycja miała być dostępna do końca czerwca, ale jak podkreśla Barbara Muszyńska, kierownik Działu Promocji i Edukacji Muzeum Podlaskiego, przez epidemię Covid – 19 obrazy były niedostępne publiczności, dlatego wystawę czasową przedłużono.

Terminy:

19 lipca 2020 r., godz. 11.00

9 sierpnia 2020 r. , godz. 11.00

30 sierpnia 2020 r., godz. 11.00

Obowiązują zapisy pod nr. tel. (85) 740-77-42 lub 509 336 740. Rezerwacji można dokonać najpóźniej do piątku przed każdym z wyznaczonych terminów zwiedzania.

Czas trwania: ok. 30 min.

Liczba uczestników w grupie do 10 osób.

Koszt: bilet normalny 12 zł, ulgowy 6 zł od os.

Zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia Covid 19

Zwiedzanie dostępne będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Zwiedzający obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa