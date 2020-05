W DRODZE… Noc Muzeów on-line z Muzeum Podlaskim

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/379865229593627/



16 maja o godz. 18.00 wszystkich nieposiadających Facebooka zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie prowadzona będzie relacja live.

18.00 Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Zaproszenie na Noc Muzeów

18.10 Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego

NA GOCKIM SZLAKU - PRZYSTANEK GROCHY

Zapraszamy na opowieść o jednym z najbardziej spektakularnych odkryć archeologicznych Podlasia. Usłyszycie o księżniczkach, skarbach i starożytnych grobowcach.

18.40 Muzeum Podlaskie w Białymstoku

ARTYSTYCZNE PODRÓŻE KOSSAKÓW

Podróż była stałym elementem życia artystycznego Juliusza i Wojciecha Kossaków. Malarze często byli w drodze podróżując pomiędzy europejskimi miastami, zwiedzając muzea i galerie, kształcąc się w pracowniach uznanych artystów, biorąc udział w wielu wystawach. Ich wojaże miały również charakter czysto zarobkowy i służyły do pozyskania intratnego zamówienia. Każdy z nich podążał własną drogą, ale każda z dróg prowadziła do wielkiego sukcesu artystycznego.

19.20 Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Z BRANICKIM W PODRÓŻY

W XVIII wieku, gdy większość polskiej szlachty chwaliła sobie przyjemności życia we własnych włościach, Jan Klemens Branicki podróżował często i z wielkim przepychem. Kierunki i cele tych wypraw były rozmaite: edukacyjne, towarzyskie, rodzinne, gospodarcze, wojskowe, czy dyplomatyczne. Nie ograniczał się tu tylko do terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, odwiedził również Francję, Austrię i Niemcy.

Opowiemy o celach, kierunki oraz charakterze wypraw a także sposobie, warunkach i tempie podróżowania jednego z najbardziej mobilnych magnatów.

20.00 Muzeum w Tykocinie

CZTERY DROGI DO TYKOCINA

Będzie to to opowieść o początkach i ponad sześciowiekowej historii nadnarwiańskiego grodu. Drogi prowadzące do i z miasta stanowią pretekst do refleksji nad przeszłością Tykocina i jego zabytkami. W ten majowy wieczór zaprosimy Państwa nie tylko do Wielkiej Synagogi – siedziby muzeum, ale również w pobliże zamku, kościoła, na rynek oraz na miejscowe nekropolie. Przewodnikami w tej wędrówce będą pracownicy Muzeum w Tykocinie oraz niezwykłe pieśni wykonywane przez zaprzyjaźnionego barda.

20.40 Muzeum w Bielsku Podlaskim

WĘDRÓWKI DO CHAT

W tegoroczną Noc Muzeów zabierzemy Was w podróż do starych podlaskich chat. Zważając na fakt, że nie możecie odwiedzić nas face to face to my odwiedzimy Was za pośrednictwem internetu. Będziemy wędrować do tajemniczych, starych i pachnących chlebem chat podlaskich. Zabierzemy Was do CHAT W OBRAZACH lokalnych twórców, pokażemy CHATY ZAMKNIĘTE W SEPII w dawnych fotografiach, a zgodnie z powiedzeniem GÓŚĆ W DOM, BÓG W DOM – będziecie gościć we wnętrzu starego domu, skrywającego skarby przeszłości. Zobaczycie, że handmade to kwintesencja życia naszych przodków, a nie tylko współczesny trend.

21.20 Muzeum Ikon w Supraślu

IKONA - DROGA PRZEZ ŻYCIE

Spotkamy się z Państwa spojrzeniami jak zwykle pod drzwiami Muzeum. Razem, choć w sposób wirtualny będziemy przemierzać ekspozycję do tej części wystawy, w której przygotowaliśmy nową prezentację: DROGA PRZEZ ŻYCIE. Ikony J. Nowosielskiego ze zbiorów Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

22.00 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

PODRÓŻE PĘDZLEM OPISANE

Białostocki artysta - Antoni Szymaniuk miał dwie pasje, którym wierny pozostał do końca życia - malarstwo i podróże do najciekawszych zakątków Polski i Europy. Spotkania z tamtejszą przyrodą i architekturą odbiły się w jego twórczości. Powstały swoiste pamiętniki z podróży – akwarele i obrazy olejne ukazujące artystyczne spojrzenie na otaczającą go rzeczywistość. Część z nich chcemy Państwu pokazać w trakcie tegorocznej Nocy Muzeów. Zapraszamy więc śladami artysty do Albanii, Bułgarii, Czarnogóry i wielu malowniczych zakątków naszego kraju.

22.40 Dział Sztuki Muzeum Podlaskiego

SZTUKA NA NOC

W odległych czasach malarz, rzeźbiarz lub snycerz dzielili losy cechowych rzemieślników, stolarzy, dekarzy i szewców. Wszystkich obowiązywała wędrówka po wielu wielkich ośrodkach Europy, przepisy cechowe, nakazujące posłuszeństwo, lojalność i skromność. A jednak artyści wszelkich specjalności wyzwolili się z ciasnych gorsetów cechowych przepisów, stali się indywidualistami. Nie był to proces łatwy ani krótki, a jednak dzięki wytrwałej nauce dziś są uważni za wyjątkowych, „dotkniętych skrzydłem muzy”, obdarzonych talentem nie każdemu danym. Jak to się stało, że z „rzemieślników” awansowali do klasy, dostępnej nie dla każdego? Popatrzmy więc, jak się to stało, że wyzwolili się nie tylko z rygorów cechowych, ale wywalczyli też prawo do „poniedziałkowania”. A któżby nie chciał!

23.20 Muzeum Historyczne w Białymstoku

AUTOSTOPEM PRZEZ KRAJ

Muzeum Historyczne ma przyjemność zaprosić Państwa w “Podróż za jeden uśmiech”. Przy rytmach nieśmiertelnego przeboju Karin Stanek wyruszymy w przeszłość by odkrywać początki ruchu autostopowego i jego wpływ na kulturę popularną lat 60. i 70. XX w.

00.00 Muzeum Podlaskie w Białymstoku

BIAŁOSTOCKA KONKA - Historyczny spacerek z Hermesem

„Konka” czyli białostocki tramwaj konny, kursowała po ulicach naszego miasta zaledwie 19 lat, ale podobnie jak hotel Ritz stała się jedną z legend Białegostoku. Jej pierwsze wagoniki wyjechały na trasy w 1896 roku, a ostatni raz kursowały w 1915 roku. Była wówczas świadectwem nowoczesności, choć w innych większych miastach tramwaje konne zastępowano już elektrycznymi. Ale przecież i w Białymstoku też tak miało być. Stało się inaczej i pozostały nam tylko wspomnienia. W Noc Muzeów spróbujemy wskrzesić naszą konkę i wybierzemy się nią na spacer po Białymstoku. Serdecznie zaprasza Andrzej Lechowski.

