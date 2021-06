„Uniwersalna wymowa i skromna forma” - wiemy, jak będzie wyglądało Muzeum Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Okopach

„Marzenia się spełniają”

Inicjatorem budowy muzeum jest założona przez najbliższą rodzinę księdza Fundacja „Dobro”.

- Marzenie, żeby to miejsce w Okopach zostało upamiętnione miałem od wielu lat. Dlatego serdecznie dziękuję marszałkowi Arturowi Kosickiemu i ministrowi Piotrowi Glińskiemu, że rozpoczynamy kolejny etap tworzenia muzeum - podkreślał Marek Popiełuszko, prezes Fundacji „Dobro”. - To miejsce w Okopach musiało powstać, bo żeby poznać prawdziwą osobowość księdza Jerzego, to trzeba poznać jego kolebkę, skąd pochodził, gdzie się wychowywał. Tam, gdzie się wszystko zaczęło – dodał.