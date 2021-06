Twórczy weekend w Muzeum Podlaskim

Twórczy weekend w muzeum to nowy cykl warsztatów skierowany do rodzin z dziećmi. To oferta dla tych, którzy chcą odkrywać niezwykły świat sztuki, lubią wyzwania i kreatywne sposoby na wspólne spędzanie wolnego czasu. Najbliższy weekend dla rodzin z dziećmi zapowiada się interesująco.