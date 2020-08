Rodzinna niedziela w Ratuszu. „Mikołaj Kopernik. Opowieść o życiu i dziele” – warsztaty dla najmłodszych

Warsztaty są skierowane do dzieci w wieku 7 – 12 lat. Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom postaci Mikołaja Kopernika, wybitnego polskiego astronoma, który dokonał rewolucyjnego odkrycia, co przyczyniło się do przyspieszenia rozwoju nauki. Dzieci dowiedzą się jak wyglądało dzieciństwo uczonego, czy jadł toruńskie pierniki, czy dobrze uczył się w szkole oraz czym interesował się oprócz astronomii. Najmłodsi sprawdzą też, jak działały używane przez Kopernika instrumenty astronomiczne. W części warsztatowej dzieci same na czarnym papierze stworzą własne wyobrażenie kosmosu.

Czas trwania zajęć ok. 75 min. Liczba uczestników w grupie: 10 osób.

Koszt: 12 zł - dziecko, 6 zł - opiekun, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł - dziecko, 4 zł - opiekun.

Informacje i zapisy: 85 740 77 41, 509 336 740.

Pamiętajcie o zasadach zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia Covid 19. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby posiadające własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia). Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku.

oprac. Cezary Rutkowski

źródło i fot.: Muzeum Podlaskie w Białymstoku