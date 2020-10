Wystawę zatytułowaną ,,Plenerowa rzeźba w drewnie – Hajnówka 2020’’, prezentowaną w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, tworzą dzieła, które w sierpniu 2020 r. powstały w unikalnym i jedynym środowisku współczesnej Europy – w Puszczy Białowieskiej. Wcześniejsze prace, z kolejnych plenerów z lat: 2017, 2018 i 2019 są również prezentowane na tej wystawie i przypominają rzeźbiarzy i ich dzieła, których inspiracją i artystycznym wyzwaniem był „dialog” z puszczą.

W minionym tysiącleciu Puszcza Białowieska miała wielu znakomitych, ale i mniej życzliwych gości. Jedni oceniali ją miarą korzyści płynących z wyrębu cennych gatunków drzew i polowań, które faktycznie były rabunkiem i okrutną rozrywka rosyjskich cesarzy i okupantów. Inni zaś należeli do grona jej wiernych przyjaciół. Byli to wybitni jej znawcy, uczeni, artyści, malarze, poeci i muzycy. Warto przypomnieć „Wycieczki do Białowieży” Zygmunta Glogera, wizyty Henryka Sienkiewicza i Elizy Orzeszkowej, „Trzy Dęby” Leona Wyczółkowskiego, muzyczną „Tekę Białowieską” Feliksa Nowowiejskiego, „Dąb rażony piorunem” i „Puszczańską Ikonę” znanego białostockiego malarza Antoniego Szymaniuka.

Puszcza Białowieska jest naszym skarbem narodowym, z królewskimi dębami, wspomnieniem świetności Rzeczypospolitej, ale ponad wszystko jest własnością całej ludzkości. Jak trafne są słowa polskiego pisarza Stefana Żeromskiego, który podkreślił, że „Puszcza jest niczyja, nie moja, nie twoja, ani nie nasza, jeno Boża „święta”. Podobnym szacunkiem darzył to miejsce laureat Nagrody Nobla - Czesław Miłosz.

Na przekór historii Puszcz Białowieska nadal zachwyca swoim pięknem i harmonią, może być miejscem refleksji każdego z nas, a twórcom sztuki magiczną inspiracją.





Wystawa będzie czynna do 6 grudnia 2020 r. w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego ul. Świętojańska 17 Białystok.

Ilość miejsc ograniczona (do 20 osób).

Organizatorzy proszę o wcześniejsze zapisy pod nr telefonu: 509 336 862.



Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego oddz. Muzeum Podlaskiego w Białymstoku jest jednostką samorządu województwa podlaskiego.





źródlo: Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa