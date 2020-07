Pejzaż miasta w wykonaniu dzieci - plener malarski na Rynku Kościuszki

Plener zorganizowało Muzeum Podlaskie. Zajęcia warsztatowe poprzedziło zwiedzanie muzealnej galerii i dawka wiedzy teoretycznej z zakresu malarstwa. Następnie dzieci wybrały temat swojej pracy.

- Dzieciaki malują pejzaż Białegostoku, zarówno nasz piękny Ratusz, jak i kamienice czy też widok na katedrę. Każdy wybiera najciekawszy widok dla siebie i przedstawia go na swoim własnym obrazie –mówiła Ewelina Kamieńska z Muzeum Podlaskiego.



Dziesięcioletnia Nina znakomicie odtworzyła Ratusz.

- Mieszam kolory, tak żeby wyglądały jak na prawdziwym Ratuszu – wyjaśniała.

Dodała, że najtrudniejsze do odtworzenia są najmniejsze szczegóły. Nina przyznała, że bardzo lubi rysować, a na zajęcia zapisała ja mama.

Również siedzibę Muzeum Podlaskiego malowała sześcioletnia Ala, którą do udziału w plenerze zachęcił dziadek.

- W tym pejzażu najważniejsze są kolory i to, żeby Ratusz wyglądał jak prawdziwy – wyjaśniała.

Niektórzy wybierali widok na katedrę białostocką. Tę część miasta wybrali m.in. dziewięcioletni Albert i siedmioletnia Marysia. Tutaj też roiło się od szczegółów – musiała być fontanna, kamienice na Rynku Kościuszki i główna bohaterka - Bazylika Archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Plener malarski dla dzieci zorganizowało Muzeum Podlaskie. To drugie tego typu zajęcia podczas tegorocznych wakacji, ale nie ostatnie. Kolejny plener w środę (29.07) o godzinie 11.00.

Jak informowała Ewelina Kamieńska, Muzeum Podlaskie przygotowało również ciekawą ofertę na sierpień. Również zaplanowano zajęcia plenerowe, ale już o trochę innej tematyce - m.in. w oparciu o wystawę o Mikołaju Koperniku, którą można oglądać w Białostockim Ratuszu.

Aneta Kursa

fot. Małgorzata Sawicka