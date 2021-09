Oprowadzanie kuratorskie po wystawach zorganizowanych przez Muzeum Podlaskie

W najbliższy piątek, 17 września 2021 o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z autorami wystawy „Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia". Zdradzą oni tajemnice i ciekawostki związane z projektem.

W niedzielę, 19 września 2021 o godz. 11.00 odbędzie się oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Faktura koloru. Antoni Szymaniuk 1921 – 1994”. To ostatnia szansa, aby obejrzeć ekspozycję i poznać ciekawostki dotyczące życia i twórczości artysty.

„Fortece na bagnach. Najstarsze założenia obronne północnego Podlasia"

18 czerwca – 19 września 2021 r.

Informacja o wystawie:

Grodziska, pozostałości dawnych fortec górujących w krajobrazie pogranicza, od dawna rozpalały wyobraźnię badaczy i fascynatów przeszłości. O Wiźnie czy Tykocinie wspominał już Zygmunt Gloger, a wiele następnych pokoleń archeologów z każdym nowym sezonem badań ujawnia kolejne ich tajemnice. Dziś już na stałe wpisały się one w krajobraz kulturowy Podlasia, powszechną świadomość i wyobrażenie okresu średniowiecza na pograniczu mazowiecko-rusko-jaćwieskim. Wiele się jednak zmienia, a postęp technologiczny nieustannie zmusza do podejmowania nowych wyzwań i weryfikacji wykreowanego już obrazu przeszłości. Tak było i tym razem, gdy technologia pozwoliła ujrzeć to, co w zasadzie niewidoczne, ukryte w gęstych lasach i na bagnach…

Wystawa ma na celu przedstawienie szerszej publiczności wizji zdarzeń prahistorii Podlasia, zapisanych w ziemi niemal trzy tysiące lat temu, w epoce złocistego metalu – brązu. To opowieść o Fortecach na Bagnach i ludziach sprzed tysięcy lat.

Faktura koloru Antoni Szymaniuk 1921 – 1994

25 czerwca – 19 września 2021 r.

Informacja o wystawie:

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin artysty malarza Antoniego Szymaniuka (1921–1994), jednego z najważniejszych twórców działających w środowisku artystycznym Białegostoku w 2 poł. XX wieku. Z tej okazji Muzeum Podlaskie w Białymstoku przygotowało dużą, retrospektywną wystawę prezentującą Jego niezwykle bogaty i różnorodny dorobek artystyczny. Prace pochodzą ze zbiorów muzealnych, kolekcji prywatnych i rodzinnego archiwum Artysty. Duża część eksponatów będzie przedstawiona szerszej publiczności po raz pierwszy.

Na powyższe wydarzenia oraz wystawy obowiązują bilety wstępu.

