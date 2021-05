Noc Muzeów z Muzeum Podlaskim w Białymstoku

Jedną z atrakcji z pewnością będą „Okna ze sztuką”. Od godz. 20.00 przechodnie spacerujący po Rynku Kościuszki będą mogli w oknach białostocka Ratusza oglądać eksponaty, które na co dzień znajdują się w muzealnych magazynach.

Muzeum Ikon w Supraślu oddz. Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zaprasza natomiast na wernisaż online wystawy „Niebo na ziemi”. Wystawa prezentuje ikony i prace ikonograficzne sióstr Iłarii i Agnieszki z pracowni ikonograficznej na Świętej Górze Grabarce.

A oto wszystkie wydarzenia, jakie Muzeum Podlaskie w Białymstoku przygotowało na Noc Muzeów:

18.00 - Zaproszenie na Noc Muzeów: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

18.30 Muzeum Ikon w Supraślu

NIEBO NA ZIEMI – wernisaż wystawy online

Wystawa prezentuje ikony i prace ikonograficzne sióstr Iłarii i Agnieszki z pracowni ikonograficznej na Świętej Górze Grabarce.

W życiu duchowym ikona jest nieocenionym skarbem. Nie tylko łączy nas z życiem wiecznym, ale również przemawia do nas poprzez kolory, gesty, kompozycję, atrybuty. Nic tu nie jest przypadkowe. Ikona to Ewangelia w kolorze.

O miejscach, w których jedność z Bogiem i silna wiara czynią cuda, możemy mówić jak o Niebie na Ziemi. W jednym z nich, na Świętej Górze Grabarce, dzięki Bożemu natchnieniu i talentowi sióstr zakonnych Iłarii i Agnieszki powstają duchowe perły. W poście, modlitwie, głębokim skupieniu siostry tworzą ikony, które żywią dusze wiernych światłem i „życiodajną wodą” Słowa Bożego. Podczas wirtualnego wernisażu wystawy „Niebo na ziemi” siostry Iłaria i Agnieszka podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat sztuki ikonopisania, tradycji i roli ikony w życiu duchowym.

Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

19.00 Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego



FORTECE NA BAGNACH – dyskusja online

Będzie to prezentacja najstarszych założeń obronnych odkrywanych dziś na Podlasiu. Zostaną poruszone zagadnienia związane zarówno z samymi wynikami prac badawczych, jak i społeczno-ekonomiczną interpretacją fenomenu bagiennych fortec. W dyskusji wezmą udział badacze zjawiska – Adam Wawrusiewicz i Aleksander Piasecki. Wydarzenie będzie zaproszeniem na wystawę czasową w Ratuszu, której wernisaż odbędzie się w czerwcu!

Po prezentacji przewidziana jest możliwość zadawania pytań przez internautów, na które odpowiedzą prowadzący.

Link do wydarzenia znajduje się tutaj.





19.30 Muzeum Historyczne w Białymstoku

CO SŁYCHAĆ W MUZEUM?

Muzeum Historyczne zaprasza na fabularyzowaną opowieść o dźwiękach. W filmie utrzymanym w atmosferze tajemniczości główne role odegrają dźwięki wydawane przez poszczególne zabytki znajdujące się na wystawie stałej w Muzeum Historycznym w Białymstoku. Filmowi towarzyszyć będą publikacje w mediach społecznościowych Muzeum Historycznego: na YouTube, na Facebooku i Instagramie.





20.00 Dział Sztuki Muzeum Podlaskiego Muzeum Podlaskie w Białymstoku

OKNA ZE SZTUKĄ – Ratusz, Rynek Kościuszki 10

Tegoroczna Noc Muzeów znów upłynie nam w nieco innej atmosferze niż te, do których przywykliśmy przez lata. Choć drzwi muzeum nie mogą być otwarte dla odwiedzających na oścież, przygotowano pewną alternatywę. Stare przysłowie mówi: „Jak nie drzwiami, to oknem”, a w kontekście Nocy Muzeów nabiera ono nowego znaczenia…

W Noc Muzeów w Ratuszu – głównej siedzibie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku – będą na czekały „Okna ze sztuką”.

- Spacerujących po Rynku Kościuszki, zachęcamy do zajrzenia do okien Ratusza, gdzie od godziny 20.00 będą pojawiać się eksponaty, które na co dzień znajdują się w muzealnych magazynach. Niektóre z nich jeszcze nigdy nie były eksponowane - informują organizatorzy.

20.30 Muzeum w Tykocinie

NIEBO, PANIE MAGISTER – widowisko online na podstawie fragmentów powieści Czesława Straszewicza pt. „Mojżesz”

Działo się to w miasteczku białym, drewnianym i co dziwniejsza, czystym, o 30 kilometrów od kolei, nad porywistą rzeką. Dominował tu zapach koszonych łąk, a zimą, jeśli kto potrafił wyczuć, zapach rąbanego na rzece lodu… Muzeum w Tykocinie z okazji Nocy Muzeów zaprasza Państwa do wspólnej podróży w czasie do barwnego świata lat 30. XX wieku. Niezwykły nastrój miasteczka i klimat epoki zostaną przywołane w widowisku „Niebo, panie magister” na podstawie fragmentów powieści Czesława Straszewicza pt. „Mojżesz”.

Czesław Straszewicz (1904–1963) urodził się w Białymstoku, choć jego rodzina pochodziła z Tykocina. Zasłynął jako autor powieści i opowiadań, a także redaktor Radiostacji Świt i Radia Wolna Europa.

Premiera wydarzenia o godz. 20.30 na Facebooku Muzeum w Tykocinie oraz w serwisie YouTube.

21.00 Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku

DYPLOMY 2020/2021 – oprowadzanie po wystawie online

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego zaprasza na wirtualną prezentację prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu oraz rozmowy o sztuce i twórczości z młodymi artystami. DYPLOMY 2020/2021 są drugą edycją powstałą w trudnych warunkach pandemii. Pomimo niedogodności obecnego czasu tegoroczne prace są zróżnicowane plastycznie, technicznie i technologicznie; reprezentują cztery specjalizacje: tkaninę artystyczną, techniki druku artystycznego, techniki rzeźbiarskie i realizacje intermedialne. Tematy tegorocznych prac dyplomowych to: MASKA, INSPIRACJA REGIONEM I INSPIRACJA ARTYSTĄ.

Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

21.30 Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy

OGRODOWE ROZRYWKI – podcast

Moda, która pojawiła się w na dworze króla Ludwika XIV, sprawiła, że w XVIII wieku ulubionym miejscem spotkań i zabaw dworskiego towarzystwa stał się ogród. Słuchacze podcastu dowiedzą się, że w letniej rezydencji Jana Klemensa Branickiego w Choroszczy, podobnie jak we francuskim Wersalu, w naturalnej scenerii parku wystawiano sztuki teatralne, opery, urządzano koncerty, tańce i bankiety pod gołym niebem. Zapraszamy na profil FB Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

22.00 Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

KOLORY PODRÓŻY. MALARSTWO ALEKSANDRA SZTURMANA (1869–1944) – oprowadzanie kuratorskie po wystawie online

Wystawa jest prezentacją obrazów Aleksandra Szturmana znajdujących się w kolekcji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jest to największy muzealny zbiór prac artysty.

Szturman nazywany jest malarzem kolorystą. Szczególnie wrażliwy na barwę, operował nią w niezwykle szerokiej skali, szukając wciąż nowych środków wyrazu. Poszukiwał doznań estetycznych w ruchu, zmienności pór dnia i wibracji barw. Portretował przede wszystkim włoskie miasta – Sienę, Asyż, Wenecję czy Orvieto. Potrafił zanurzyć się w krajobrazie, a potem zamknąć go w niewielkim kawałku materii, łącząc przy tym z powodzeniem świat przyrody i artystycznej kreacji.

Tematem przewodnim ekspozycji są podróże artysty do najciekawszych miejsc Europy. Link do wydarzenia znajduje się tutaj.

Organizatorzy zapraszają również do śledzenia innych mediów społecznościowych Muzeum Podlaskiego, gdzie będą prezentowane ciekawostki dotyczące Nocy Muzeów!



Link do wydarzenia na Facebooku znajduje się tutaj.

15 maja o godz. 18.00 Muzeum Podlaskie zaprasza też na swoją internetową, gdzie prowadzona będzie relacja live www.muzeum.bialystok.pl.

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

oprac.: Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka