Naczynia jak dzieła sztuki

Muzeum Podlaskie zaprasza do białostockiego Ratusza, gdzie do końca marca można oglądać wystawę fajansu angielskiego od połowy XVIII do XIX wieku. Przedstawiona jest na niej część kolekcji prywatnej prof. Wojciecha W. Kowalskiego, wybitnego kolekcjonera i znawcy europejskiej ceramiki, który zgromadził jedyny w naszym kraju tak liczny zbiór angielskiej ceramiki.