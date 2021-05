Muzeum Podlaskie w Białymstoku ma nowe logo

Marszałek Kosicki podkreślił, że prezentacja nowego logo zbiegła się w czasie z powrotem do „normalności” także w sferze kultury.

- To symbolizuje pewien nowy początek. Zbliża się czas luzowania obostrzeń, ponownie będziemy mogli odwiedzać instytucje kultury. Ten nowy znak to pewien symbol nowego otwarcia - mówił Artur Kosicki. – Chcemy, aby Muzeum Podlaskie, największa instytucja muzealna w regionie, była coraz bardziej atrakcyjna dla odwiedzających, aby wciąż się rozwijała.

Marszałek podkreślił, że każdy z oddziałów Muzeum Podlaskiego (a Muzeum ma ich sześć) stanowi ogromną wartość kulturalną i turystyczną.

- Serdecznie zachęcam do odwiedzania placówek Muzeum Podlaskiego. To miejsca niezwykłe, ukazujące bogatą historię regionu – dodał Artur Kosicki.

Połączenie tradycji i nowoczesności

Znak składa się z prostych, geometrycznych kształtów, które układają się w litery MP (Muzeum Podlaskie).

Jak wyjaśniał Waldemar Wilczewski, pomysł na zmianę logotypu powstał z chęci nawiązania do czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

- Stanęliśmy przed ogromnym wyzwaniem, jak połączyć nowoczesny przekaz z tradycją sięgającą tak dawnych czasów. Chcieliśmy nawiązać w naszym logotypie do barw województwa podlaskiego z czasów przedrozbiorowych. W roku 1776 Sejm Rzeczpospolitej uchwalił, że województwa mają mieć swoje mundury po to, aby posłowie z poszczególnych województw spotykający się na obradach od razu wyróżniali się barwami stroju. I właśnie kolory szafirowy i karmazynowy stały się kolorami województwa podlaskiego – mówił dyrektor Muzeum.

Ostateczny kształt logotypowi Muzeum Podlaskiego nadała Ewa Zalewska, kierownik Muzeum Ikon w Supraślu.

Noc Muzeów jeszcze w formule online

Podczas spotkania zaprezentowano też ofertę wydarzeń, które przygotowano po ponownym otwarciu muzeów dla publiczności oraz program Nocy Muzeów.

Dyrektor Wilczewski poinformował, że w związku z obowiązującymi obostrzeniami jeszcze w najbliższy weekend, czyli w Noc Muzeów, znaczna większość wydarzeń będzie przeprowadzana online. Jeden wyjątek będą stanowiły „Okna ze sztuką”. Od godz. 20.00 przechodnie spacerujący po Rynku Kościuszki, będą mogli w oknach białostockiego Ratusza oglądać eksponaty, które na co dzień znajdują się w muzealnych magazynach.

Natomiast w internecie będzie można zobaczyć m.in. wernisaż wystawy ikon i prac ikonograficznych sióstr Iłarii i Agnieszki z pracowni ikonograficznej na Świętej Górze Grabarce - „Niebo na ziemi”.

Muzeum Historyczne zaprezentuje na swoim profilu FB fabularyzowaną opowieść o dźwiękach. A Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego przygotował prezentację połączoną z dyskusją „Fortece na bagnach”.

Muzeum Podlaskie już po otwarciu placówek kultury dla publiczności zaprasza na wystawy stałe i czasowe bezpośrednio do swoich oddziałów.

Z pewnością warto zobaczyć wystawę ikon miniaturowych w Muzeum Ikon w Supraślu „Mali orędownicy” i wystawę „Niebo na ziemi”. W Tykocinie to „Tykocińskie refleksje Teresy Bejnarowicz - Kowiazo”. Natomiast Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego zaprasza na ekspozycję prac dyplomantów Liceum Plastycznego w Supraślu.

W Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim przygotowywana jest wystawa prac Aleksandra Szturmana, a w Choroszczy czeka na odwiedzających wystawa rekonstrukcji ubiorów dziecięcych od XVII do XIX wieku. W czerwcu zostanie otwarta wystawa archeologiczna „Forteca na bagnach”, a pod koniec tego miesiąca odbędzie się wernisaż wystawy znanego białostockiego artysty Antoniego Szymaniuka – autora wielu sgraffiti, mozajek zdobiących ściany białostockich budynków.

Pełny program Nocy Muzeów w Muzeum Podlaskim i oferty na najbliższe miesiące można znaleźć na stronie www.muzeum.bialystok.pl.

Muzeum Podlaskie to największa placówka muzealna w województwie. Jest współzarządzane przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka

fot.: Piotr Babulewicz