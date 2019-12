Muzeum Podlaskie w Białymstoku kolejną instytucją współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uroczystość podpisania umowy na współprowadzenie Muzeum Podlaskiego odbyła się w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w Warszawie. Wzięli w niej też udział Minister Edukacji Narodowej i poseł ziemi podlaskiej Dariusz Piontkowski oraz Dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski.





Piętnaste muzeum współprowadzone przez MKiDN w ciągu ostatnich czterech lat

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński podkreślał, że Muzeum Podlaskie jest piętnastym muzeum, które w ciągu ostatnich czterech lat wchodzi do programu współprowadzeń.

- Jeżeli dodamy do tego trzynaście instytucji kultury i jeszcze kilka innych instytucji, to mamy ponad 30 instytucji kultury i muzeów w Polsce, które w ostatnich czterech latach w Polsce zyskały status współprowadzenia przez MKiDN - dodał minister kultury.

Wicepremier prof. Piotr Gliński wskazał, że współprowadzenie wiąże się z dodatkowym wsparciem z budżetu centralnego. - To oznacza także, mam nadzieję, podniesienie trochę prestiżu instytucji, bo ona staje się instytucją, w zasadzie, narodową, a także posiada od momentu współprowadzenia łatwiejszy dostęp do dotacji celowych i inwestycyjnych. – powiedział minister kultury.

Zgodnie z 10-letnią umową, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. minister przekaże muzeum rocznie nie mniej niż 1 mln zł dotacji, natomiast województwo podlaskie nie mniej niż 7 mln zł.

Historyczny moment

Marszałek Artur Kosicki zauważył, że Muzeum Podlaskie będzie pierwszym muzeum w naszym regionie współprowadzonym przez MKiDN. - To historyczny moment, a ta placówka jak najbardziej zasługuje na wsparcie Ministerstwa – mówił Artur Kosicki - To jest wspaniała instytucja, ukazująca bogactwo Podlaskiego, jego różnorodność historyczną, kulturową i społeczną. To wsparcie na pewno nam się przyda i pomoże w tym, żebyśmy mogli jeszcze bardziej się rozwijać - dodał marszałek.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku jest kolejną instytucja współprowadzoną przez MKiDN i samorząd województwa podlaskiego. Taki status mają też Opera i Filharmonia Podlaska, supraski Teatr Wierszalin i Ośrodek „Pogranicze - Sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

Kolejny rozdział w historii Muzeum Podlaskiego

Andrzej Lechowski przypomniał że w tym roku Muzeum obchodzi 70 lecie istnienia.

- Rozpoczynamy kolejny wspaniały rozdział historii muzeum, to dla nas wielkie wyróżnienie, ale jest to też wyróżnienie dla pokoleń podlaskich muzealników. Dzięki ich pracy zostały zgromadzone wspaniałe, ciekawe kolekcje, a Muzeum stało się wizytówką województwa, stało się miejscem chętnie i licznie odwiedzanym. - mówił dyrektor Muzeum Podlaskiego.

Andrzej Lechowski zapewnił, że „każda złotówka” przekazana Muzeum będzie wydawana po to, aby podnosić prestiż instytucji.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku powstało w 1949 r. Jest największą placówka muzealną w województwie podlaskim. W skład Muzeum wchodzi siedem oddziałów:

Ratusz w Białymstoku – siedziba główna

Muzeum w Tykocinie

Muzeum Ikon w Supraślu

Muzeum Wnętrz Pałcowych w Choroszczy

Muzeum w Bielsku Podlaskim

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

Muzeum Historyczne



W siedzibie głównej prezentowane są bardzo interesujące zbiory malarstwa polskiego XVII – XX wieku. Muzeum w Tykocinie, mieszczące się we wnętrzach Wielkiej Synagogi z 1642 roku i Domu Talmudycznym, ukazuje dziedzictwo polskich Żydów, Muzeum Ikon w Supraślu zlokalizowane w dawnym Pałacu Archimandrytów należącym do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa posiada obok zbioru ikon - unikalną kolekcję XVI wiecznych fresków, w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy znajdują się ekspozycje związane z rodem Branickich, Muzeum w Bielsku Podlaskim mieszczące się w późnobarokowym ratuszu, gromadzi zabytki dokumentujące historię Bielska Podlaskiego i okolic. Pozostałe dwa oddziały Muzeum mieszczą się w Białymstoku: Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, które prezentuje twórczość jednego z najwybitniejszych polskich artystów XX wieku Alfonsa Karnego oraz Muzeum Historyczne w Białymstoku, w którym gromadzone są kolekcje związane z historią miasta i regionu. Wszystkie budynki zajmowane przez Muzeum są obiektami zabytkowymi niezwykle cennymi dla dziedzictwa narodowego.

