Muzeum Podlaskie można odwiedzić osobiście i wirtualnie

- Wirtualnie można zwiedzić nasze oddziały, poznać wystawy i zbiory. Prezentujemy zabytkowe wnętrza i muzealne kolekcje, a także ciekawostki edukacyjne. Odwiedźcie nas wirtualnie! – podkreślają pracownicy.



Na wirtualny spacer można udać się wchodząc na stronę www.muzeum.bialystok.pl

Zachęcamy do zapoznania się również z platformą edukacyjną powstałą w ramach projektu „Sztuka bez granic etap II”. To tu można znaleźć między innymi filmy o Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, arkusze edukacyjne dla dzieci w różnym wieku, audiobooki, czy filmy animowane dla najmłodszych. Zachęcamy do korzystania!

Aby przejśc na stronę platformy "Sztuka bez granic etap II" kliknij w zdjęcie:

Więcej informacji o propozycjach Muzeum znajduje się tutaj

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

oprac. Aneta Kursa