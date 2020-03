Muzeum Podlaskie dostępne on- line

Zachęcamy do skorzystania z propozycji Muzeum Podlaskiego i zapoznania się z poniższymi informacjami.

Jeśli lubisz wystawy, wizyty w muzeum, wybierz się na wirtualny spacer po wystawach w naszych Oddziałach

www.muzeum.bialystok.pl/wirtualny-spacer/

Może lubisz czytać muzealne przewodniki? Oto dwie propozycje dla Ciebie

Galeria Portretów Wielkich Polaków. Przewodnik po wystawie

http://bit.ly/GaleriaWielkichPolaków

"Człowiek jest tematem nadzwyczajnym. O Alfonsie Karnym i jego muzeum”. Przewodnik po Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

http://bit.ly/OAlfonsieKarnym

Tu coś dla rodzin z dziećmi - zeszyt poświęcony Alfonsowi Karnemu, pełen ciekawych historii i zadań do rozwiązania

Zeszyt Alf i Ja

http://bit.ly/Alfija

Zapraszamy też do Cyfrowego Muzeum, gdzie prezentujemy nasze zbiory. Zdigitalizowaliśmy i udostępniamy sporą ich część. To jak magazyn pełen muzealiów, możesz wejść w to niedostępne dla widzów pomieszczenie.

http://bit.ly/CyfroweMuzeum

A jeśli kochasz książki, lubisz czytać o historii czy sztuce? To mamy dla Ciebie kilka doskonałych propozycji.

Rocznik Białostocki

www.bg.uwb.edu.pl/rocznik-bialostocki/

Freski Supraskie – Relikty XVI-wiecznego malarstwa postbizantyńskiego w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu

http://bit.ly/FreskiSupraskie

Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi (archeologia)

http://bit.ly/Grądy-Woniecko

Obiekty Obrzędowe Pucharów Dzwonowatych z Supraśla (archeologia)

http://bit.ly/ObiektyObrzędowe

A. Kisielewski, Sztuka i nie-sztuka

http://bit.ly/2QqrUWT

I pamiętaj, że każdego dnia na muzealnych: Facebooku, Instagramie, Twitterze i YouTubie informujemy o bieżących wydarzeniach, prezentujemy zbiory. Odwiedź nas on-line.

Przekonasz się, że czas spędzony w domu to nie jest czas stracony.

Oprac. Muzeum Podlaskie