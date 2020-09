Konkurs IDOL 2020 – na podium Muzeum w Tykocinie

Jak mówiła Karolina Kazimierczuk z Muzeum w Tykocinie, zgłoszenia do konkursu dokonały osoby niewidome i słabowidzące odwiedzające Muzeum.

- Naszym gościom bardzo podobały się udogodnienia, które osobom niewidzącym czy też słabowidzącym pozwalają korzystać z naszych zasobów.

Muzeum posiada m.in. audioprzewodniki, opisy w alfabecie Braille’a czy tyflograf, specjalną maszynę, dzięki której tworzy się wypukły rysunek odwzorowujący w odpowiedniej skali rzeczywisty przedmiot. Dzięki temu osoba z dysfunkcją wzroku może poznać eksponaty za pomocą dotyku.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Szansa dla Niewidomych, a nagroda skierowana jest do tych, którzy w swoim życiu kierują się dobrem dla drugiego człowieka, a ich działania skierowane są w stronę środowiska niewidomych.

Uroczystość wręczenia laureatom statuetek, dyplomów i tyflodyplomów odbędzie się 11.09 podczas otwarcie Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich – REHA FOR THE BLIND IN POLAND.

Muzeum w Tykocinie jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - jednostki kultury samorządu województwa podlaskiego

źródło: Muzeum w Tykocinie

oprac. Aneta Kursa

fot. archiwum UMWP