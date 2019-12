Koncert z historią w tle. Zaprasza Muzeum Podlaskie

Koncert z historią

24 listopada 2019 r., godz. 17.00, Ratusz w Białymstoku (Rynek Kościuszki 10)

Kierownictwo artystyczne Koncertów z historią: prof. Leszek Sokołowski

Prowadzenie i gawęda historyczna: dyrektor Andrzej Lechowski

Wstęp 2 zł

Wykonawcy:

Katarzyna Makal-Żmuda - fortepian

Jakub Grabe-Zaremba - altówka

Program:

Maria Szymanowska - Le Murmure. Nocturne Fryderyk Chopin - Ballada op.47 nr3, Etiuda op.25 nr1, Etiuda op.10 nr 12 Gabriel Faure - Berceuse Johannes Brahms - Scherzo z sonaty FAE Jules Massenet - Medytacja

Katarzyna Makal – Żmuda – ukończyła Mistrzowskie Podyplomowe Studia Pianistyczne w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego. Studiowała także w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Joanny Domańskiej i prof. Reginy Michalak oraz w Łodzi u prof. Marka Drewnowskiego i prof. Marii Gozdeckiej. Laureatka IV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. J. Hofmanna w Lublinie, nagrody dla pianisty akompaniatora na I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. A. Kucingio w Wilnie oraz kilkunastu wyróżnień za akompaniament na konkursach muzycznych w kraju. Występowała min. na scenie Filharmonii Podlaskiej, Filharmonii Podkarpackiej oraz we Włoszech, Szwajcarii, Niemczech, na Litwie i Białorusi. Kierownik Artystyczny Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku, Koordynator VII Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Białymstoku, redaktor naukowy wydania dzieł Zbigniewa Popielskiego, autorka publikacji z dziedziny pianistyki i kameralistyki fortepianowej, prezes Mazurskiego Stowarzyszenia Muzycznego Camerata. Jest adiunktem UMFC Filii w Białymstoku. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Nagrywała dla TVP II oraz firm fonograficznych, m.in. Polskie sonaty skrzypcowe – Żeleński, Noskowski, (Polskie Nagrania)- z Włodzimierzem Promińskim (nominacja do nagrody Fryderyk 2012) oraz Maksymiuk, Popielski, Serocki – works for piano and piano duo (Acte Prealable) – z Olgą Anikiej. Za działalność artystyczną i pedagogiczną otrzymała szereg nagród i dyplomów uznania.

Jakub Grabe - Zaremba – jest absolwentem wyższych uczelni muzycznych w Gdańsku (dyplom z wyróżnieniem), Tromsø/Norwegia oraz Hanowerze/Niemcy. Do jego mistrzów należą profesorowie Hatto Beyerle, Morten Carlsen i Hartmut Rohde. W roku 1999 Krystian Zimerman powierzył mu funkcję koncertmistrza grupy altówek założonej przez siebie Polish Festival Orchestra, z którą dla uczczenia 150. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina odbył tournée po najważniejszych salach koncertowych Europy i USA oraz dokonał nagrania koncertów fortepianowych dla Deutsche Grammophon. Kolejnym etapem zdobywania doświadczenia zawodowego był udział w renomowanych festiwalach: w roku 2001 Pacific Music Festival w Japonii oraz w latach 2002-2003 UBS Verbier Festival w Szwajcarii jak również współpraca z wieloma orkiestrami w kraju i za granicą, m.in.: Tromsø Sinfoniorkester/Norwegia, Orquesta de Euskadi w San Sebastian/Hiszpania, Radio-Sinfonieorchester des SWR w Stuttgarcie oraz jako Guest Associate Player w Orchestra Ensemble Kanazawa w Japonii a także w Jönköping Sinfonietta w Szwecji oraz Bilbao Orkestra Sinfonikoa w Hiszpanii. Od 2008 roku pełni funkcję koncertmistrza grupy altówek Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, jest również wykładowcą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na Wydziale Pedagogiczno-Instrumentalnym w Białymstoku a w latach 2009 – 2012 także Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Wielką pasją Jakuba Grabe-Zaremby pozostaje kameralistyka - w 2000 roku wspólnie z kwartetem im. Witolda Lutosławskiego zdobył Grand Prix IV Międzynarodowego Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Pasję tą realizuje obecnie jako altowiolista założonego wspólnie z koncertmistrzami orkiestry OiFP w Białymstoku kwartetu imienia Aleksandra Tansmana, z którym koncertuje w kraju i za granicą. Regularna solistyczna działalność koncertowa obejmuje m.in. wykonanie koncertu altówkowego Beli Bartóka w zrekonstruowanej na podstawie szkiców kompozytora wersji z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku pod dyrekcją Nikołaja Diadury w 2010 oraz orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod dyrekcją Pawła Kotli w 2012 roku. W kwietniu 2015 roku wykonał koncert „Der Schwanendreher” Paula Hindemitha w 120-lecie urodzin kompozytora z towarzyszeniem orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.