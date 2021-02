Już wkrótce będzie można odwiedzać Muzeum Podlaskie

Jak informuje Barbara Muszyńska, kierownik Działu Promocji i Edukacji Muzeum Podlaskiego, zapowiadane początkowo na wtorek (2.02) otwarcie instytucji dla zwiedzających może się przesunąć.

Placówka czeka na pozwolenia od służb sanitarnych.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku posiada siedem oddziałów. To białostocki Ratusz, Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Muzeum w Tykocinie i Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim.



Barbara Muszyńska zachęca, aby po udostępnieniu ekspozycji w pierwszej kolejności zwiedzać wystawy czasowe, m.in. wystawę fajansu angielskiego w Ratuszu czy ekspozycję „Wokół Synagogi” w Muzeum w Tykocinie.

- W Ratuszu mamy wspaniałą kolekcję fajansu angielskiego od połowy XVIII do XIX w. ze zbiorów profesora Wojciecha W. Kowalskiego, wybitnego kolekcjonera i znawcy europejskiej ceramiki. Zachęcam też do odwiedzenia wystawy „Wokół Synagogi” w Muzeum w Tykocinie - zaprasza Barbara Muszyńska. - To przede wszystkim obrazy Józefa Charytona, które pokazują twarze, świat i historię żydowskich mieszkańców podlaskich miasteczek. Te wystawy będą dostępne tylko do końca marca, a warto je zobaczyć – dodaje.