Weekend pełen atrakcji w PMKL

Noc Muzeów pod hasłem „Witajcie w skansenie!” to gra terenowa, podczas której można będzie zgłębiać różne aspekty dawnego życia na wsi, ale też skorzystać z innych atrakcji, które mamy na terenie skansenu – poznać zwyczaje ptaków drapieżnych, czy tajniki łucznictwa. W każdym z sześciu przygotowanych wcześniej punktów na graczy będą czekać ciekawe zadania, czasem wymagające cierpliwości, czasem sprawności, a czasem sprytu. Zabawa potrwa ok. dwóch godzin. Początek w sobotę, 15 maja o godz. 19.00.

„Igła z nitką” to cykl warsztatów, które odbywać się będą w dwie majowe soboty i dwie niedziele. Podczas pierwszych (w sobotę, 15 maja o godz. 10.00), uczestnicy poznają historię wykonywania tradycyjnych makatek, które dawniej były nieodłącznym elementem wystroju każdej wiejskiej kuchni. Doświadczona krawcowa pokaże różne rodzaje ściegów, których opanowanie pozwoli każdemu na samodzielne wykonanie makatki. W niedzielę, 16 maja również o godzinie 10.00 rozpoczną się zajęcia, których tematem będzie haft krzyżykowy. Uczestnicy samodzielnie wykonają poduszeczkę na igły ozdobioną wyszytymi krzyżykami, motywami roślinnymi. Tematy kolejnych zajęć (29 i 30 maja) to pluszowe zabawki szmaciane lalki.

Rodzinna Niedziela (16 maja), na którą można przyjść o godzinie 10.00, 12.00, albo 14.00 upłynie pod znakiem kobiecych ozdób sprzed lat – chust w kwiaty i koralikowej biżuterii. Tradycyjne wełniane chusty w kwiatowe wzory są popularne w całej Polsce od lat międzywojennych. Dawniej jako kobiece nakrycie głowy, dziś – jako apaszka. Takie wełniane chusty pod koniec XIX w. stały się elementem stroju ludowego na Podhalu, a w latach dwudziestych również w innych regionach Polski, między innymi na sąsiadujących z Podlasiem Kurpiach. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ma takie chusty w zbiorach i właśnie one stały się inspiracją do przeprowadzenia warsztatów. Każdy z uczestników otrzyma szablon z wzorem i farby do tkanin, by samodzielnie ozdobić chustę, jedyną w swoim rodzaju. Malowana chusta może być pięknym prezentem na Dzień Matki. Podobnie – koralikowa biżuteria, modna w czasach PRL-u, szczególnie wśród młodzieży. Podczas zajęć w skansenie można będzie samodzielnie wykonać koralikowy naszyjnik lub bransoletkę.

Na każde z wydarzeń zapisywać się można telefonicznie (nr tel.: 509 336 816) lub e-mailowo (edukacja@pmkl.pl).

źródło: PMKL

oprac.: Aneta Kursa

red.: Małgorzata Sawicka