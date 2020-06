Ruszyła rekrutacja na UwB. Na kandydatów czeka blisko 4200 miejsc

Tegoroczni maturzyści na studiach stacjonarnych mają do wyboru 32 kierunki - od matematycznych i przyrodniczych, przez społeczne, po humanistyczne. Na studiach I stopnia są 2 nowości: jakość i bezpieczeństwo środowiska na Wydziale Chemii, a także mikrobiologia na Wydziale Biologii. Istotna zmiana dotyczy oferty kształcenia pedagogicznego na Wydziale Nauk o Edukacji. Od tego roku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i pedagogika resocjalizacyjna to osobne kierunki, a nie specjalności na pedagogice. Te studia są trzyletnie. Kandydaci mają do wyboru także pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, a także pedagogikę specjalną, które od ubiegłego roku realizowane są w formie pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich.



W sumie na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich do dyspozycji kandydatów jest 2250 miejsc.

Natomiast na studiach stacjonarnych II stopnia kandydaci mogą wybierać spośród 22 kierunków, przy czym na kierunku filologia do wyboru są 3 moduły specjalizacyjne: filologia angielska, filologia angielska z elementami translatoryki oraz filologia rosyjska – przekładoznawstwo. Nowością jest kierunek biologia z przygotowaniem pedagogicznym oferowany na Wydziale Biologii. W sumie na studiach II stopnia UwB przygotował 960 miejsc.



Wyniki rekrutacji - 21 sierpnia

Rekrutacja podstawowa na studia stacjonarne potrwa w tym roku do 13 sierpnia. Wyniki kandydaci poznają 21 sierpnia i wtedy rozpocznie się przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych. W razie niewypełnienia limitów na poszczególnych kierunkach, kwalifikowane będą kolejne osoby z najwyższą liczbą punktów.

Podczas przyjmowania dokumentów zastosowane zostaną niezbędne środki ostrożności, tak, by ograniczyć do minimum kontakty bezpośrednie kandydatów z pracownikami uczelni i aby w komisjach rekrutacyjnych nie gromadziło się jednocześnie zbyt wiele osób. Szczegółowe wytyczne osoby zakwalifikowane otrzymają w późniejszym terminie.

Zapisy na studia niestacjonarne potrwają do 15 września. Tu na chętnych czeka 970 miejsc.



źródło i foto: Uniwersytet w Białymstoku

oprac. Anna Augustynowicz