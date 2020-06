Politechnika Białostocka rekrutuje na studia

Na studiach stacjonarnych Politechnika Białostocka przygotowała 2081 miejsc. Największe limity przyjęć – od 300 do 120 osób – mają kierunki: informatyka, budownictwo, logistyka oraz mechanika i budowa maszyn. Link do pełnej listy kierunków.



Zapisy chętnych odbywają się wzorem lat poprzednich: pierwszym etapem jest rejestracja w systemie IRK, wniesienie opłat, przystąpienie do egzaminu z rysunku na kierunki, na których jest on wymagany. Po zakwalifikowaniu na wybrany kierunek, kandydaci przynoszą osobiście komplet dokumentów do poszczególnych Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.



Egzaminy wstępne na kierunki: architektura, architektura wnętrz oraz grafika, odbędą się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.



Terminy tegorocznej rekrutacji



Rejestracja i zapisy w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów potrwają do 13 sierpnia (Uwaga! Do 27 lipca w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki: architektura, architektura wnętrz, grafika). Ostateczną listę kandydatów przyjętych na studia poznamy 2 września br.



Rejestracja chętnych do podjęcia studiów w trybie niestacjonarnym rozpocznie się 3 września. Szansę będzie miało wtedy 1060 kandydatów.

Bieżące informacje - link do strony PB.



Dni Otwarte Online Politechniki Białostockiej



Warto obejrzeć również materiały filmowe, które powstały podczas Dni Otwartych Online Politechniki Białostockiej. Są tam rozmowy z przedstawicielami wszystkich wydziałów uczelni o poszczególnych kierunkach studiów, perspektywach zatrudnienia absolwentów, atmosferze na studiach i szansach dołączenia do ludzi z pasją ze studenckich kół naukowych. Krok po kroku omówiona rekrutacja na studia.



Więcej informacji:

źródło: Politechnika Białostocka

oprac. Anna Augustynowicz