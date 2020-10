Otwarty konkurs ofert w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Rodzaje zadań:

wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, przedsiębiorczości, kreatywności

i innowacyjności uczniów; wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów; realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów dostępnych w sieci; realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe; wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości.



Formularz oferty konkursowej należy złożyć w terminie od 30 stycznia do 21 lutego 2020 r. poprzez platformę witkac.pl.

Po złożeniu oferty przez platformę witkac.pl należy wydrukować Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane elektronicznie) i dostarczyć je do Biura Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 15-888 Białystok, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1 (parter, pokój 022) lub przesłać drogą pocztową na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest terminowe dostarczenie Potwierdzenia złożenia oferty w jednym egzemplarzu, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, w terminie do 25 lutego 2020 r.



Więcej informacji:



Referat Edukacji

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego



ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1;

15-888 Białystok;

III piętro, pokój 324;

tel.: 85 66 54 535, 85 66 54 536, 85 66 54 641.