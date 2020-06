Nauka zdalna do 26 czerwca. Przed wakacjami uczniowie nie wrócą do szkół

- Ponieważ zbliża się już zakończenie zajęć dydaktycznych, wspólnie z panem premierem, z ministrem zdrowia i głównym inspektorem sanitarnym, uznaliśmy, że do 26 czerwca, czyli do planowego zakończenia zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość – mówił Dariusz Piontkowski.

Minister zwrócił też uwagę, że w czerwcu uczniowie będą mieli dużo dni wolnych w związku z rozpoczynającymi się maturami egzaminami ósmoklasisty, czy zbliżającym się świętem Bożego Ciała i długim weekendem.

- To powoduje, że według nas nie ma potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach.

Przypomniał również, o możliwości odbywania bezpośrednich konsultacji z nauczycielami.

- Będą odbywać się one do końca roku szkolnego, ale już fizycznie, w dużych grupach, całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września – podkreślał.

Aneta Kursa