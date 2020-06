Młodzi młodym – targi edukacyjne online

- To wspaniała inicjatywa. Jako Zarząd Województwa Podlaskiego, jako radni Sejmiku, będziemy ją wspierać tak, by udział w niej wzięło jak najwięcej szkół z regionu – mówił marszałek Kosicki gratulując młodym radnym pomysłu.

Formuła przedsięwzięcia jest prosta. Targi będą prowadzone w formie wydarzenia na Facebook’u, które potrwa do 12 czerwca - link do wydarzenia. Szkoły będą promowane poprzez posty na FB. By znaleźć się na tzw. tablicy profilu MSWP, placówki powinny wysłać informacje na adres mailowy mswp.podlaskie@gmail.com. Potrzebna będzie treść posta promującego (do 300 słów) wraz z grafiką i odnośnikami, a także linki: do strony szkoły, do opisu profili klas, do filmu promocyjnego (jeśli szkoła taki posiada) oraz do własnego wydarzenia na FB. Posty będą sukcesywnie dodawane i uzupełniane.

- Składajcie wnioski tak, żeby eksponować walory waszych szkół, żeby można było poczuć czym jest szkoła, jeśli chodzi o to co jest najlepsze, czym chcecie zachęcić młodych ludzi, żeby wybrali właśnie waszą szkołę – zachęcał marszałek zwracając się do przedstawicieli podlaskich szkół ponadpodstawowych.

Pomysł na organizację targów zrodził się z potrzeby znalezienia alternatywy wobec braku dni otwartych w szkołach nie zorganizowanych w tym roku z powodu epidemii.

- Wiele młodych osób (…) boryka się z problemem znalezienia swojej własnej ścieżki sukcesu, własnej drogi życiowej. W ten sposób chcemy wesprzeć nasze młodsze koleżanki i kolegów w tym wyborze – wyjaśniał ideę targów Przemysław Wnorowski, przewodniczący MSWP.

Podkreślił, że wydarzenie będzie stanowić świetną okazję do porównania oferty edukacyjnej wielu placówek oświatowych z regionu w podziale na powiaty.

- Dni otwarte w tym roku się nie odbyły. To duży problem dla uczniów szkół podstawowych, którzy jeszcze nie znają swojej drogi, nie wiedzą gdzie będzie ich kolejny krok. Targi edukacyjne online pomogą w tym wyborze. Dzięki nim te osoby poznają zalety poszczególnych szkół, ich profile nauczania, zobaczą jacy są w nich uczniowie, klimat, nauczyciele – dodał kolejny z młodzieżowych radnych Mateusz Feszler.

Konferencja zakończyła się ogłoszeniem przez marszałka Kosickiego konkursu dla szkół ponadpodstawowych z regionu na najlepszy, najciekawszy filmik promujący placówkę. Pojawiły się też życzenia z okazji dzisiejszego Dnia Dziecka. Marszałek życzył wszystkim pociechom dużo zdrowia, dużo uśmiechu, wspaniałych chwil w życiu i wszystkiego, co najlepsze.

- Mam nadzieję, że ten trudny czas epidemii, nie będzie dla Was okresem ponurym i smutnym, tylko wrócimy do normalności i będziemy mogli wspólnie cieszyć się z pięknej pogody i wspaniałych różnorodności naszego województwa – mówił Artur Kosicki.

Małgorzata Sawicka

fot. Mateusz Duchnowski