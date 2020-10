Ekonomista z UwB został wiceprezesem PRME

- PRME jest światowym forum odpowiedzialnego kształcenia menedżerów. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy władz wiodących uczelni biznesowych i uzyskało rekomendację ze strony organizacji Global Compact (http://ungc.org.pl/). Do PRME należy ok. 1000 szkół wyższych z całego świata. Dzięki temu możliwe jest realizowanie wspólnych badań i wdrożeń w skali międzynarodowej, a studenci mają dostęp do szerokiej edukacji dotyczącej zrównoważonego rozwoju oraz do dobrych praktyk w tym zakresie. Celem organizacji jest bowiem włączenie idei odpowiedzialnego biznesu do treści kształcenia na wyższych uczelniach – podkreśla dr hab. Dariusz Kiełczewski prof. UwB.