TEDx po raz pierwszy w Podlaskiem

- To wspaniałe, bardzo inspirujące wydarzenie - ocenił pierwszą podlaską edycję TEDx marszałek. - Dzięki takim przedsięwzięciom szersze grono ma okazję zobaczyć jak wielki potencjał posiada nasze województwo. Tkwi on nie tylko w pięknie unikatowej przyrody, ale też w ludziach związanych z Podlaskiem: pochodzących stąd bądź takich, którzy tu znaleźli swoje miejsce do życia. Okazuje się, że szukając recepty na osiągnięcie sukcesu, wzorów do naśladowania nie trzeba szukać daleko.

Music is everything

Prelegenci premierowej edycji TEDx w stolicy regionu, mieli po maksymalnie 18 minut, by opowiedzieć o swoim życiu, inspiracjach, dokonaniach. Wystąpili reprezentanci różnych środowisk.

Cezary Chwicewski, dyrektor kreatywny Up To Date Festival, opowiedział o 11 latach pracy nad przedsięwzięciem.

- Up to Date Festival to jest Białystok, to jest Podlaskie, to są różne gatunki muzyki, jest bardzo eklektyczny. Czasem jest kameralnie, czasem bardzo tłumnie – mówił podkreślając, że przedsięwzięcie to umyka schematom.

Przypomniał też sporo działań festiwalowych, w tym cieszącą się ogromną popularnością akcję społeczną „Wyślij pocztówkę dla babci”, w ramach której, przy współpracy z Województwem Podlaskim, na ścianie budynku przy. ul. Skłodowskiej w Białymstoku powstał mural przedstawiający seniorkę - panią Eugenię.

- Nigdy nie chcieliśmy być lepsi, ale zawsze byliśmy nieco inni – podsumował Chwicewski.

Wystarczy być przyzwoitym

Dr Paweł Grabowski, założyciel Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, przekonywał, że bohaterem może być każdy.

- Wystarczy być przyzwoitym. Wystarczy jak w czasach nienormalnych nie boisz się robić rzeczy normalnych. Wystarczy pamiętać o wartościach, tych podstawowych – zaznaczył lekarz.

Nazywana Biebrzańską Wiedźmą Agnieszka Zach, przewodnik puszczański, zielarka, artystka opowiedziała o tym, czym się zajmuje.

- Po co mi to wszystko? Po to, że chce zaszczepić w dzieciach marzenia. Po to, że chcę zmienić świat. Bo ja postanowiłam, że świat zmienię i nie ma ze mną dyskusji. Po to tu jestem – wyjaśniła. - I mam nadzieję ze jeśli kiedykolwiek usłyszycie, że się nie da, że nie mam szans, że odpuście sobie, jak będą rzucać wam kłody pod nogi, będą was ośmieszać, wytykać palcami, dawać zakazy, zamykać, to wy powiecie: „A ja i tak to zmienię” .

O wysiłkach, by zmienić świat mówiła też Anna Drabarz, prawniczka, edukatorka, działaczka na rzecz praw człowieka, Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami działający przy Marszałku Województwa Podlaskiego.

- Gramy w grę w wykluczanie i włączanie od początku naszego życia – wyjaśniała. - Może być ono na różnych podstawach: to jest wiek, status społeczny, to może być płeć, przekonania.

Do sukcesu po schodach

Na scenie Auli im. Janusza Korczaka UwB z inspirującymi wystąpieniami pojawili się jeszcze elektronik-informatyk Petrol Psyllos i współwłaścicielka dwóch firm Magdalena Sadłowska. Skład prelegentów pierwszej w Białymstoku konferencji TEDx zamknęła Bożena Datczuk, prezes białostockiej firmy meblarskiej, której słowa można odnieść do wszystkich osób występujących.

- Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach. Jeśli uda mi się choć jedną osobę zainspirować swoją historią, to było warto tu przyjść – powiedziała.

W przerwie pomiędzy wystąpieniami marszałek Kosicki otworzył wystawę zdjęć prezentujących piękno województwa podlaskiego. Można było także zjeść coś smacznego w foodtrackach ustawionych na parkingu obok budynku auli lub posłuchać muzyki w mini amfiteatrze.

Na pierwszy TEDx w Białymstoku przyszedł komplet widzów – 100 dostępnych biletów zostało sprzedanych w w kilkanaście godzin. Wydarzenie było transmitowane na żywo na fanpage wydarzenia oraz na profilu FB Województwa Podlaskiego, a zapisy transmisji są tam wciąż dostępne.

Małgorzata Sawicka

fot. Mateusz Duchnowski

TEDx – to marka konferencji organizowanych na całym świecie w oparciu o bezpłatną licencję udzielaną przez amerykańską fundację non-profit. Pomysł powstał na bazie corocznych konferencji naukowych TED, których nazwa stanowi skrót od angielskich słów Technology, Entertainment and Design oznaczających technologię, rozrywkę i projekt. Ich celem jest popularyzacja „idei wartych propagowania”. Formuła TEDx jest analogiczna do TED. To maksymalnie 18-minutowe wystąpienia non-profit, transmitowane na YouTube, ewentualnie emitowane na TED.com. Konferencje nie mogą przynosić zysków, a koszty pokrywać mogą opłaty za wstęp lub sponsorzy.