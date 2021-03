„Tany” Karoliny Cichej z nominacją do Fryderyków

Na album „Tany” składa się 16 utworów. Są tam pieśni w językach polskim, białoruskim, ukraińskim. Tradycyjna muzyka jest wzbogacona o współczesne efekty dźwiękowe i taneczne gatunki muzyki etnicznej. Są tam rootsowe uderzenie bębnów, polkę, sambę czy elementy technotransu i rapu. Autorka sięga po teksty ludowych pieśni z Podlasia, ale do oryginału dodaje swoje artystyczne post scriptum, własną refleksję, ukazując współczesnemu odbiorcy niezmienność ludzkich radości i dramatów pomimo dzielącej przepaści czasowej.

W kategorii Muzyka świata nominację otrzymały też:

Bolesław Karpiel-Bułecka, Jan Karpiel-Bułecka, Sebastian Karpiel-Bułecka - "Muzyka źródeł – Ród Karpieli"

Hańba - "Nikt nam nie zrobił nic…"

Kapela ze Wsi Warszawa - "Uwodzenie"

Karolina Cicha - “Tany"

Sutari - “Siostry rzeki"

Album „Tany” promowany był przez singiel „Płacz nad młodością, co odchodzi”.

Fryderyki to najważniejsze polskie nagrody na rynku muzycznym. Przyznaje je Związek Producentów Audio-Video Akademia Fonograficzna. W jej skład wchodzi ponad 1500 artystów, dziennikarzy muzycznych i profesjonalistów z polskiej branży fonograficznej. Nazwa nagrody to nawiązanie do imienia Fryderyka Chopina.

Nagrody przyznawane są od 1995 roku.

oprac.: Aneta Kursa

fot.: fb Karolina Cicha