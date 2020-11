„Podróże po drewnianym Podlasiu” Projektem Roku 2020

Konkurs StRuNa, realizowany pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego, nagradza studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Jest także okazją do podsumowania aktywności naukowej kół i innych organizacji studenckich. W 10. edycji ogólnopolskiej rywalizacji nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach podstawowych: Projekt Roku, Koło Naukowe Roku, Opiekun Naukowy Roku oraz w ośmiu kategoriach specjalnych: Med, Human, Science, Tech, Media, Eko, Art ,Debiut Roku, Wyprawa Roku, Konferencja Roku.

O nagrody rywalizowało 35 kół naukowych z całej Polski. Jury konkursu doceniło „Podróże po drewnianym Podlasiu”, kreatywny przewodnik stworzony przez dr Magdalenę Sulimę i studentów Wydziału Architektury PB, należących do Studenckiego Koła Naukowego "mała ARCHITEKTURA". Publikacja została uznana za najlepszy w Polsce Projekt Roku 2020, wygrała też w kategorii specjalnej Human 2020.

„Podróże po drewnianym Podlasiu” to przewodnik po południowo-wschodniej części naszego regionu, skierowany do odbiorcy w każdym wieku. Ukazuje unikatowość powiatów bielsko-hajnowskich: układ przestrzenny gospodarstw, zachowaną i bogatą w zdobnicze detale architekturę drewnianych domów z początku XX wieku, zróżnicowanie społeczno-kulturowe, obrzędowość, folklor i tradycje. Autorzy zapraszają do podróży po Podlasiu dzieci, rodziców i dziadków – a przy tej okazji do wykonywania zadań zawartych w książce. Ćwiczenia, krzyżówki i zgadywanki opatrzone grafikami autorstwa studentów SKN „mała ARCHITEKTURA”.

Publikację można bezpłatnie pobrać w wersji PDF na stronie Oficyny PB.

źródło/fot.: Rzecznik Politechniki Białostockiej

oprac. Cezary Rutkowski