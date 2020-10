Można zgłaszać chęć uczestnictwa w Targach spożywczych TAVOLA

Profil kupujących to zarówno hipermarkety, supermarkety, hurtownie zaopatrujące hotele, bary i restauracje, jak również kierownicy małych supermarketów i sklepów mało powierzchniowych. Profil targów obejmuje żywność i napoje oraz maszyny i wyposażenie dla przemysłu spożywczego.

Dom Polski Wschodniej w Brukseli, będący wspólnym przedstawicielstwem pięciu województw, weźmie udział w wydarzeniu. W tym celu została zakupiona powierzchnia wystawiennicza w formie wspólnego stoiska dla podmiotów z województw Polski Wschodniej, którzy jednocześnie będą mogli skorzystać z programu oferowanego uczestnikom targów. W gestii uczestników pozostają koszty dojazdu, dostawy i odbioru produktów z Targów, a także wyżywienia i zakwaterowania.

Zapraszamy do składania załączonego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu poniżej), który należy wysłać do dnia 29 listopada 2019 r. do godziny 15:00 do sekretariatu Domu Polski Wschodniej na adres info@eastpoland.eu.

Niezbędnych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Małgorzata Wasilenko – dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, e-mail: malgorzata.wasilenko@warmia.mazury.pl, telefon +32 2 738 02 26.



Michał Szczepura

oprac.aa