Komedia Zasilana Naturą, czyli "Odlot" z Fair Play Crew

Fair Play Crew to grupa z 25-letnim doświadczeniem. Są zwycięzcami najważniejszych w Polsce festiwali kabaretowych i choreografami programów takich jak X Factor czy You Can Dance. Zostali gwiazdami największych talent show na świecie mi.im British Got Talent, Das Supertalent oraz Beyond Show in China. Lata doświadczeń scenicznych były fundamentem do stworzenia unikatowej formy komediowej, jaką jest Body Humor. To połączenie aktorstwa, tańca, pantomimy, muzyki i niesamowitego poczucia humoru.

oprac. Anna Augustynowicz

fot. Paweł Krukowski