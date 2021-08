IX edycja Biegu Tropem Wilczym

W Białymstoku Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowany jest po raz czwarty. Jego celem jest popularyzacja biegania oraz czynnego wypoczynku rodzinnego, a także upamiętnienie wydarzeń historycznych oraz przybliżenie uczestnikom ich przebiegu.

- To jest okazja do tego, żeby oddać hołd wszystkim żołnierzom wyklętym. Chcemy rozpowszechniać wiedzę na temat historii Polski. To jest bardzo ważne, żeby młode pokolenie miało świadomość swojego pochodzenia i poświęcenia wcześniejszych pokoleń – podkreślił Cezary Zugaj, prezes Polskiego Stowarzyszenia Shindokai Karate.