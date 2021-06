Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” w sobotę (05.06) w Supraślu

To ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane, by podkreślić jak ważne jest, by idąc z duchem czasu pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. W ramach Festiwalu, Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) będą rywalizować na kilku płaszczyznach: kulinarnej, artystycznej i gospodarności. Wybierana też będzie najpiękniejsza członkini KGW. Laureaci z poszczególnych województw będą rywalizować w ogólnopolskim finale we wrześniu. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie.