Dzieła młodych podlaskich artystów w marszałkowskim kalendarzu na rok 2020

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa” organizowany jest od siedmiu lat. Po raz pierwszy prace laureatów zostały wydane przez urząd marszałkowski w formie kalendarza.

Promocja regionu

- Promujemy te prace w formie kalendarza, bo podobnie jak uczestnikom, ziemia podlaska jest bliska memu sercu i sercu każdego mieszkańca województwa – powiedział na rozpoczęcie Wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Wyraził zadowolenie, że tak wielu młodych ludzi dostrzega piękno regionu. Przypomniał, że każda praca to kolejny miesiąc, dzięki czemu przez cały rok 2020 będziemy mogli podziwiać dzieła młodych podlaskich artystów zakochanych w podlaskiej ziemi.

- Chcemy, by kalendarz trafił poza granice województwa, by była to forma promocji regionu – zapowiedział wicemarszałek Derehajło. Wyraził przekonanie, że kalendarz zawiśnie w wielu gabinetach ministerialnych w Warszawie.

– Zależy mi, by ministrowie, zanim podejmą ważne decyzje, mieli przed oczyma ziemię podlaską, droższą od innych ziemi – podsumował.

Okiem laureatów i organizatorów

- Obraz przedstawia wiatrak koźlak ze skansenu. Skąd pomysł na udział w konkursie? Moim zdaniem Podlasie jest pięknym miejscem i chciałam zobrazować to, co widać na żywo – powiedziała Aleksandra Nosorowska, uczennica SP nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku.

Adrianna Mieszkowska, uczennica I LO im Adama Mickiewicza w Białymstoku: - W pracy prezentuję cerkiew w Puchłach, jednak inspiracją była tak naprawdę cerkiew w Koźlikach, gdzie mój dziadek ma domek rodzinny.

W mieniu swego byłego ucznia obecna była Lucyna Antecka, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Łomży.

– Praca otwierająca cały kalendarz to podlaskie bociany. Podlasie to ziemia ukochana również przez młodzież, która jest troszeczkę inna, bo z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to jedyna praca w tym kalendarzu zrobiona przez taką osobę – powiedziała dziękując za otwartość podlaską różnorodność, która obecna jest nie tylko w wielokulturowości, ale i otwartości na odmienności.

– Nasz konkurs to formy płaskie, ale nagradzamy również formy przestrzenne czyli np. rzeźby, budynki z ziemi podlaskiej, które są warte uwagi – przybliżył idee konkursu dyrektor SP nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Białymstoku, Bogdan Wróbel. - Od lat nasz konkurs wspiera urząd marszałkowski. W tym roku dodatkowo wydany został dzięki wsparciu samorządu specjalny kalendarz, co tylko podnosi prestiż konkursu.

Podziękował swoim współpracownikom za ogromny pracę, jaką wykonują, by zainteresowane tematyką miłości do regionu dzieci i młodzież, mogły w konkursie uczestniczyć.

„Podlasie – mnie ta ziemia od innych droższa” to konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych województwa podlaskiego. Ma promować województwo podlaskie, jego walory przyrodnicze i architektoniczne, lokalne rękodzieło, ale też kształtować patriotyzm lokalny, zachęcać do uczestniczenia w życiu kulturalnym regionu i rozwijać wrażliwość estetyczną dzieci.

Organizatorem konkursu są nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 5 w Białymstoku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 5 w Białymstoku.

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, a Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest współorganizatorem gali finałowej.