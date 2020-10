„Cztery pory roku” – premiera filmu o Dolinie Narwi

– Wyraźnie trzeba podkreślić jeden główny fakt: jest co pokazać. Łomża i okolice, czyli Łomżyński Park Krajobrazowy, mają niezaprzeczalne walory krajobrazowe, przyrodnicze czy turystyczne. Twórcy tego obrazu uchwycili znakomicie jak natura komponuje życie w dolinie Narwi we wszystkich czterech porach roku. To znakomita promocja naszej przyrody – ocenił film Marek Olbryś.

Zapierającymi dech i pełnymi plastycznej urody ujęciami, w których pojawiają się jelenie, łosie, borsuki, żaby, łabędzie, dudki , kaczeńce czy konwalie i mnóstwo innych mieszkańców doliny Narwi, ale także spowite mgłą lub pokryte śniegiem pejzaże „makro”, film Zdzisława Folgi udowodnił, że północno-wschodnia Polska, tuż za rogatkami sporego miasta, jest równie fascynująca co Amazonia czy nietknięte jeszcze zakątki Afryki.

– Nie chciałem zrobić filmu promocyjnego Parku, tylko film przyrodniczy. Natura ze swoim pięknem to w dużej mierze „samograj”, ale trzeba też dużo wiedzy i doświadczenia, żeby pojawić się z kamerą gdzie i kiedy trzeba. Od marca do września ubiegłego roku praktycznie mieszkałem nad Narwią w namiotach lepszych lub gorszych, ale praca w terenie to czysta przyjemność: rykowisko jeleni w pobliżu zabudowań, wilki, które tak rzadko można zobaczyć w dzień. To magia - mówi realizator filmu.

Głównym twórcą filmu, obok Folgi, jest Waldemar Krasowski, autor komentarza, który zabrzmiał z ekranu głosem Doroty Sokołowskiej, łomżynianki pracującej w Polskim Radiu Białystok. Prace nad filmem koordynował Mariusz Sachmaciński, dyrektor ŁPKDN, który podczas łomżyńskiej premiery filmu mówił, że choć pierwotnie film miał mieć ok. 20 minut, „wydłużył się” do 38, a zrealizowanego materiału zrealizowanego „starczyłoby na przygotowanie 15 - 20 minutowych filmów edukacyjnych o każdym z gatunków fauny i flory nad Narwią”.

– Nastawialiśmy się na skromną, niskobudżetową produkcję, ale myślę, że zrobiliśmy „bombę” – podkreślił entuzjastycznie.

Jego słowa zdają się potwierdzać reakcje pierwszych odbiorców:

– Jestem pod ogromnym wrażeniem tego filmu. Jest zachwycający. Chce się go zobaczyć po raz kolejny, a jeszcze bardziej pojechać i spróbować przeżyć to osobiście w naturze - ocenia Krystyna Michalczyk-Kondratowicz, prezes łomżyńskiego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej.

Film będzie ogólnodostępny w sieci. Jego trailer w ciągu kilku dni od umieszczenia na facebookowym profilu Parku osiągnął kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń.

mg/red. ms