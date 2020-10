V Podlaski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami

- Chciałbym, żeby po dzisiejszej debacie powstały wnioski, które trafiłyby do mnie i mogłyby być wykorzystane z punktu widzenia obszarów jakimi zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – powiedział inaugurując konwent marszałek Kosicki.

Podkreślił, że wspólnie z dr Anną Drabarz, pełniącą funkcję Pełnomocnika Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami, opracowywane są pomysły, które być może będą realizowane w oparciu o nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPOWP).

- Bez państwa pomocy i fachowej wiedzy nie jesteśmy w stanie niektórych rzeczy zrobić – zaznaczył marszałek apelując o włączenie się w prace nad zadedykowaniem w ramach przyszłego RPOWP pewnego obszaru właśnie osobom z niepełnosprawnościami.

- Najwięcej możemy zdziałać w partnerstwie – zaznaczyła moderująca spotkanie oline dr Anna Drabarz odnosząc się do słów marszałka. - Zawsze bierzemy sobie do serca, kiedy ktoś zaprasza nas do współpracy i na pewno w ramach tego konwentu, ale i dalszych naszych działań będziemy wypracowywać rozwiązania i poddawać pod dyskusję.