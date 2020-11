Trzeci czwartek listopada - Światowy Dzień Rzucania Palenia

Badania wykonywane są w ramach realizowanego przez BCO projektu „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka płuc w województwach lubelskim i podlaskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, będzie realizowany do końca czerwca 2023 roku. Jego wartość to ponad 1,7 mln zł.

- Rak płuca jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. W Polsce rozpoznaje się go u ok. 22 tys. osób rocznie, w naszym województwie u ok. 700. Jest to nowotwór, który daje największy odsetek zgonów, ponieważ diagnozowany jest w zbyt późnym okresie choroby - dr hab. n. med. Ewa Sierko, koordynator naukowy projektu, kierownik oddziału radioterapii I - Nasz projekt oferuje wykonanie niskodawkowej tomografii komputerowej, co daje możliwość zdiagnozowania i wykrycia małych guzków w płucu.