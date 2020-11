szybcyizdrowi - ruszyła listopadowa kampania BCO

W tym roku BCO zainicjowało kampanię pod hasłem #szybcyizdrowi, a jej twarzą został pochodzący z województwa podlaskiego Jarosław Kazberuk - kierowca, pilot rajdowy, sportowiec. Jak sam podkreśla: Ścigam się w najlepszych supermaratonach na świecie. Niejeden rajd przejechałem, niejedną bitwę wygrałem. Nie traćmy czasu, bądźmy szybcy i zdrowi!

- Celem naszych starań jest poprawa świadomości zdrowotnej mężczyzn, zachęcenie do wykonywania regularnych badań profilaktycznych, co wpływa na odpowiednio wczesne wykrycie choroby, a dzięki temu zmniejszenie śmiertelności powodowanej chorobą nowotworową jąder oraz prostaty – podkreśla Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO i dodaje - Widzimy, że z roku na rok pacjentów przybywa. Poradnia urologiczna w BCO została zakontraktowana w kwietniu 2019 roku. Do końca ubiegłego roku lekarze udzielili ponad 650 porad, a w tym roku w okresie styczeń-wrzesień jest ich już ponad 1700.

W ramach akcji BCO uruchamia telefon, pod którym udzielane będą konsultacje urologiczne. Pod numerem 790 514 141, od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 - 15:00 dyżurować będzie urolog BCO.

- Pamiętajmy, że dbanie o swoje zdrowie to nie jest tylko listopad, to jest cały rok. Mężczyźni, zarówno młodsi jak i starsi powinni badać się regularnie zwłaszcza teraz, w tym całym zamieszaniu, które jest wokół nas. W tym miesiącu służymy wam pomocą – godzinami konsultacyjnymi. Zawsze będziecie mogli do nas zadzwonić, uzyskać poradę, a my w miarę naszych możliwości postaramy się wam pomóc – mówi dr n. med. Marcin Chlabicz, urolog BCO.

Wcześnie wykryty nowotwór jest w większości przypadków uleczalny. Bardzo ważne jest samobadanie, regularne kontrole u lekarza urologa, a po czterdziestym roku życia kluczowe jest robienie regularnych badań krwi - w tym sprawdzanie poziomu PSA. Jest to badanie przesiewowe, które pozwala na wczesne wykrycie nowotworu prostaty.

- Do naszej akcji zaprosiliśmy ponad 100 znanych mężczyzn z województwa podlaskiego, w tym m.in. parlamentarzystów, samorządowców, przedsiębiorców, ale na pewno ta lista się wydłuży. Każdy z panów otrzymał od nas list i maseczkę ochronną z nadrukowanymi wąsami. Chcemy, by nasz apel trafił do jak najszerszego grona odbiorców, więc wszystkich chętnych namawiamy do sfotografowania się z wąsami - własnymi lub dorysowanymi, umieszczenie zdjęcia w mediach społecznościowych i oznaczenia hasztagiem #szybcyizdrowi - poinsormowała Monika Mróz, rzecznik prasowy BCO.

źródło: Białostockie Centrum Onkologii

oprac. Władysław Tokarski