Światowy Dzień Cukrzycy - 14 listopada

Frederick Banting to naukowiec który razem z Charles’em Best’em jako pierwszy sformułował przemyślenia, które doprowadziły do odkrycia insuliny w 1922 roku. Obecnie ten dzień obchodzony jest przez ponad 350 milionów ludzi z różnych regionów świata. W obchodach uczestniczą osoby ze środowisk opiniotwórczych, lekarze, dzieci, dorośli i oczywiście ludzie chorzy na cukrzycę.

Cukrzyca zalicza się do grupy chorób metabolicznych charakteryzującą się hiperglikemią czyli podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Wynika to z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, a w szczególności oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, wyróżnia się cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne, rzadziej występujące typy.

Głównym celem akcji jest zwiększenie świadomości szerokich kręgów społeczeństwa odnośnie przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Światowy Dzień Cukrzycy przypomina, że liczba przypadków cukrzycy wzrasta i nadal będzie wzrastać, o ile nie zostaną podjęte natychmiastowe działania prewencyjne.

Światowy Dzień Cukrzycy obchodzony jest przez ponad 200 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej w więcej niż 160 krajach świata, jak i przez inne stowarzyszenia i organizacje, lekarzy, osoby zawodowo zajmujące się opieką medyczną oraz wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy.

Na Podlasiu jedną z najbardziej znanych inicjatyw wspierająca walkę z cukrzycą są „Czwartkowe obiady u diabetyków”. Są to cykliczne spotkania w różnych miejscach na Podlasiu organizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków na wzór czwartkowych obiadów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odbywają się już od 15 lat i cieszą się niesłabnącą popularnością. Za to przedsięwzięcie odpowiada Danuta Roszkowska, Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Uświadamia ona jak ważna jest edukacyjna rola takich spotkań:

- W chorobie takiej jak cukrzyca wiedza jest najważniejszym elementem, bo przy innych schorzeniach pacjent nie ma tak wielkiego wpływu na stan swojego zdrowia jak właśnie cukrzyce. Każdy chory lekarza ma raz na jakiś czas, a z cukrzycą jest 24 godziny na dobę.

Pani Danuta Roszkowska w tym roku została za swoje działania na rzecz walki z cukrzycą i „Czwartkowe obiady u diabetyków” została uhonorowana wyróżnieniem Podlaskiej Marki.

oprac. Kamil Timoszuk