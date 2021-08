Ruszają zapisy na bieg OnkoRun 2021

Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi kobiet na konieczność wykonywania regularnych badań profilaktycznych oraz na rolę zdrowego stylu życia w zapobieganiu nowotworom. Bieg ma zaktywizować pacjentów z chorobą nowotworową, którzy niejednokrotnie borykają się z pokonywaniem oporów związanych z podjęciem aktywności fizycznej. Będzie także możliwość poszerzenia wiedzy w zakresie leczenia, rehabilitacji, fizjoterapii, terapii psychologicznej oraz odżywiania.

- OnkoRun to bieganie, dla nas jest to pomaganie przez bieganie, bo wszystkie pieniądze zebrane z pakietów startowych jak też z darowizn zostaną przeznaczone na Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, które już od 30 lat wspiera personel i pacjentów Białostockiego Centrum Onkologii – podkreśliła Małgorzata Rymarska, członek zarządu Stowarzyszenia do Walki z Rakiem, psycholog BCO.