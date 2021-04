Ponad 700 osób skorzystało z porad edukacyjnych na temat profilaktyki nowotworów skóry, a ponad 90 z porady specjalistycznej u lekarza dermatologa i chirurga onkologa. To w ramach realizowanego od września 2019 roku przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku projektu pt: ,,Program profilaktyki nowotworów skóry w Polsce Wschodniej”, który skierowany jest do osób aktywnych zawodowo w wieku 15-64 lata, oraz starszych pod warunkiem, że nadal są aktywne zawodowo.

Pacjenci w ramach tego programu mają dostęp do materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz do badania dermatoskopowego skóry wykonanego przez lekarza specjalistę. Ten projekt ma na celu przede wszystkim edukację społeczeństwa w zakresie tematu nowotworów skóry, ich pierwszych objawów, profilaktyki oraz leczenia – mówi lek. med. Katarzyna Bielawska, chirurg onkolog, kierownik medyczny projektu.

Działania edukacyjne w projekcie są uzupełniane konsultacją lekarza POZ oraz, w przypadku wskazań lekarskich badaniem dermatoskopowym wraz z poradą lekarza specjalisty dermatologa lub chirurga onkologa. W czasie trwania projektu do realizacji działań zostanie włączonych łącznie 40 placówek, które świadczą usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, na dzień dzisiejszy chęć współpracy zadeklarowało 28 podmiotów.

Raki skóry są najczęściej występującymi nowotworami złośliwymi u osób rasy białej. Ryzyko zachorowania na te nowotwory w ciągu życia przekracza nawet 20% (…) W Polsce w ciągu ostatnich trzydziestu lat liczba zachorowań na czerniaka wzrosła niemal trzykrotnie. Najczęściej na raki skóry chorują osoby starsze, na czerniaki osoby po 50.-60. roku życia, ale coraz częściej czerniaki obserwujemy o osób młodych, przed 30. rokiem życia – podkreśla dr Bielawska.

Wśród głównych czynników ryzyka zachorowania na nowotwory skóry wymienia przede wszystkim bardzo silną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, opalanie się w solariach, jasną karnację oraz oparzenia słoneczne skóry, do których dochodzi szczególnie w młodym wieku. Podkreśla, jak bardzo ważna jest profilaktyka nowotworów skóry, czyli unikanie opalania, stosowanie kremów z filtrem przeciwsłonecznym oraz kontrola dermatoskopowa wszystkich podejrzanych znamion skórnych u lekarza dermatologa lub chirurga onkologa.

Miałam znamię i to wyglądało na takie brzydkie, krew leciała, troszeczkę się łuszczyło i postanowiłam właśnie się zgłosić do lekarza i pani doktor wycięła, no i się okazało właśnie, że jest to czerniak złośliwy – opowiada Iwona Skutnik, pacjentka BCO – i dlatego warto jak najszybciej do lekarza się zgłosić.