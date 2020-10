Październikowy Breast Run za nami

Jak zaznacza dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator Breast Cancer Unit w BCO, co roku ilość zachorowań na raka piersi rośnie. Na ostatnim kongresie ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej) zwrócono uwagę na to, że niestety pandemia pogarsza sytuację pacjentów chorych na raka:

- Jeżeli o czymś nie myślimy, to nie znaczy, że tego nie ma. Te nowotwory gdzieś są, te kobiety są i nie chcą sobie dać szansy. Rak piersi jest to choroba, którą się da absolutnie wyleczyć, tylko trzeba dać sobie szansę, żeby wykryć chorobę w odpowiednim momencie. Mamy do tego narzędzia, mamy bardzo dobrą diagnostykę, leczenie prowadzone jest według standardów, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy funkcjonujący już od dłuższego czasu Breast Cancer Unit, czyli jest w jednym miejscu zgromadzony zespół lekarzy, którzy zajmują się zarówno diagnostyką jak i leczeniem. Spotykamy się z pacjentkami, na konsyliach wspólnie omawiamy dalsze postępowanie i leczenie. To, co możemy zaoferować, to jest bardzo dużo, ale oczekujemy tego, żeby panie się do nas zgłaszały. Przede wszystkim chodzi o badanie mammograficzne kobiet co dwa lata między 50. a 69. rokiem życia. Niestety, procent kobiet zgłaszających się w tej grupie na badania mammograficzne jest bardzo mały. Do niedawna wynosił w granicach trzydziestu kilku procent, myślę, że przez pandemię będzie jeszcze mniejszy, a jedynie mammografia w tej grupie wiekowej daje szansę na wczesne wykrycie nowotworu.