Dla wielu telefon komórkowy to nie tylko narzędzie do komunikacji. To sposób na życie. Spędzamy z nim coraz więcej czasu. Niestety, dla niektórych stał się uzależnieniem. Z okazji Światowego Dnia bez Telefonu Komórkowego, obchodzonego 15 lipca, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do podjęcia wyzwania: Odłóż telefon, ciesz się życiem!