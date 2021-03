Marzec miesiącem świadomości raka jajnika

Rak jajnika – jeden z najczęstszych nowotworów kobiecych

Rocznie na raka jajnika choruje ok. 4 tys. pacjentek w skali kraju, w województwie podlaskim – ok. 100. Najczęściej dotyczy to kobiet pomiędzy 50. a 70. rokiem życia.

- Marzec jest miesiącem świadomości raka jajnika. Najważniejsze jest uświadomienie sobie tej choroby, która jest bardzo podstępna i daje objawy stosunkowo późno. Panie, które wiedzą, że są w grupie ryzyka, powinny bardziej zwracać uwagę na siebie i objawy, które ich dotyczą. O pierwszych objawach trudno jest powiedzieć, dlatego, że nowotwór daje je stosunkowo późno. Najczęściej są to objawy, które są wiązane z dolegliwościami przewodu pokarmowego, a więc dyskomfort w obrębie jamy brzusznej, uczucie odbijania, wzdęcia, powiększenie się obwodu brzucha – mówi Beata Maćkowiak-Matejczyk, koordynator Oddziału Onkologii Ginekologicznej BCO.

Jak twierdzi, najważniejsza w walce z nowotworem jest profilaktyka.

- Badanie profilaktyczne to jest badanie ginekologiczne. To między innymi: badanie przez lekarza ginekologa dwuręczne oraz badanie USG. Czasami wśród tych badań profilaktycznych mogą być też badania biochemiczne, ocena markerów nowotworowych, bądź też badania genetyczne z grupy ryzyka u kobiet, u których występowały wcześniej nowotwory jajnika w rodzinie – wyjaśnia dr Maćkowiak-Matejczyk.

Do wystąpienia choroby przyczyniają się także codzienne wybory życiowe, jak np. złe odżywianie, mała aktywność fizyczna, ale także narażanie na długą stymulację hormonalną i częste owulacje.

Pomoc psychologiczna

Już na etapie diagnozy pacjentka ma możliwość skorzystania ze wsparcia w poradni psychologicznej. Potem odpowiednią pomoc otrzymuje na oddziale onkologii ginekologicznej.

- Na każdym etapie są dostosowane różne formy wsparcia, które są dobierane indywidualnie do potrzeb pacjentki. Nie zostawiamy bez opieki również rodziny naszych pacjentek, ponieważ choroba dotyka całego systemu rodzinnego . Leczenie onkologiczne jest wyczerpujące i długie. Rodziny potrzebują często poinformowania i edukacji dotyczącej tego, jak się opiekować, co mówić. Sami też często doświadczają trudnych emocji. Podobnie jak pacjentkom, towarzyszą im: lęk, niepokój, zagrożenie życia swoich najbliższych, są pogubieni. [...] Staramy się pomóc tak, żeby ten lęk nie przygniatał, a wręcz dał siłę do działania – mówi Małgorzata Rymarska, psycholog, koordynator pracowni psychologii BCO.

oprac. Paulina Dulewicz

red.: Anna Augustynowicz

fot.: Marcin Nawrocki