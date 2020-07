Maria Curie-Skłodowska "apeluje" do rodaków

"MASZ PO CO ŻYĆ. BADAJ SIĘ" - te słowa kieruje do wszystkich Maria Skłodowska-Curie, która od czwartku (02.07) przypomina o profilaktyce. Noblistka spogląda ze ściany Białosockiego Centrum Onkologii od strony ulicy Ogrodowej. W tak ciekawy sposób ośrodek zachęca do profilatycznych badań.