III Forum Serce Pacjenta PTK rusza 8 września

Forum Serce Pacjenta jest jedynym w Polsce wydarzeniem edukacyjnym, poświęconym w całości pacjentom kardiologicznym oraz ich bliskim. Rosnące z każdym rokiem zainteresowanie Forum sprawiło, że wydarzenie stało się już stałą, integralną częścią dorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Wyjątkowa edycja

Ideą Forum Serce Pacjenta jest uświadamianie chorych kardiologicznie oraz ich bliskich w zakresie roli prewencji i skutecznego leczenia schorzeń sercowo-naczyniowych. Ważnym obszarem omawianym podczas Forum jest rola zdrowego stylu życia i sumiennego przestrzegania zaleceń lekarskich a także partnerska postawa pacjenta w procesie skutecznej terapii kardiologicznej. Istotną częścią Forum są informacje na temat nowoczesnych metod diagnostyki i terapii farmakologicznej oraz niefarmakologicznej.

III edycja Forum Serce Pacjenta z uwagi na wciąż niepokojącą sytuację epidemiczną po raz kolejny odbędzie się w internecie. Aby zrekompensować pacjentom i lekarzom niemożność spotkania się na żywo, przygotowano wyjątkowo bogaty i zróżnicowany program wydarzenia.

Bliżej pacjenta

Punktem wyjścia do działań edukacyjnych i dyskusji w ramach tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta będzie opracowane specjalnie na potrzeby wydarzenia badanie ankietowe. Uczestnicy są w nim pytani między innymi o to, jak oceniają: warunki opieki kardiologicznej w Polsce, poziom swojej wiedzy o schorzeniach układu sercowo-naczyniowego oraz dostęp do rzetelnych źródeł wiedzy na ten temat. Odpowiedzi pacjentów posłużą ekspertom do opracowania wniosków i rekomendacji, jak sprawić, by polska opieka kardiologiczna stawała się coraz lepsza.

Na 14 września 2021 roku zaplanowano otwartą konferencję prasową z udziałem pacjentów, ekspertów i dziennikarzy. Podczas panelu uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak w rzeczywistości wygląda stan polskiej opieki kardiologicznej – nie tylko w oparciu o liczby zrealizowanych świadczeń i obserwacje klinicystów, ale przede wszystkim z perspektywy pacjentów.

Nowości edukacyjne

W programie tegorocznej edycji III Forum Serce Pacjenta zaplanowano specjalne Dni Edukacyjne. Będą one dotyczyć obszarów takich jak: nadciśnienie tętnicze, arytmia, niewydolność serca, wady serca czy choroba wieńcowa. W tegorocznej edycji Forum po raz pierwszy zostaną zrealizowane: Dzień Edukacji o Szczepieniach, Dzień Edukacji o Aktywności Fizycznej i Amatorskim Uprawianiu Sportu, prezentacja poradnikowa dotycząca warunków ubiegania się o świadczenia w ramach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i panel ekspercki z poradami dotyczącymi życia intymnego pacjentów kardiologicznych.

Nowością będą także interaktywne debaty organizacji pacjentów z klinicystami.

Dla uczestników tegorocznej edycji Forum Serce Pacjenta przygotowano także materiały takie jak: broszury, ulotki, dzienniczki pomiarów, edukacyjne materiały filmowe i inne prezentacje multimedialne.

Wiedza o sercu to zdrowie!

– Właściwie każdego dnia słyszymy bardzo wiele o chorobach nowotworowych - o tym, jak są groźne, jak skracają życie albo, że pojawiają się nowe sposoby ich leczenia. Jednocześnie mamy jako społeczeństwo wciąż zbyt niską świadomość tego, że choroby układu sercowo-naczyniowego także są bardzo niebezpieczne, także skracają życie, a z uwagi na ryzyko poważnych powikłań, w tym na przykład kalectwa w wyniku udaru mózgu, są nie mniej poważne. Pacjent lepiej wyedukowany to pacjent zdrowszy, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich pacjentów i ich bliskich do udziału w III Forum Serce Pacjenta. Zapraszamy do wspólnej wymiany wiedzy, opinii i doświadczeń – mówi prof. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego III Forum Serce Pacjenta.

