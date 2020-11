Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach - 18.11

Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie świadomości na temat globalnej oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Przyczyny narastającej antybiotykooporności to przede wszystkim nadmierne i/lub niewłaściwe stosowanie antybiotyków w medycynie, weterynarii, a także w wielu krajach w hodowli zwierzęcej.



W tym roku prowadzone działania informacyjne mają na celu przeciwdziałanie w dobie pandemii COVID-19 pogorszeniu kryzysu trwającego w obszarze oporności patogenów bakteryjnych na antybiotyki - „Zjednoczeni w ochronie antybiotyków” (“United to preserve antimicrobials" WHO).

Przeziębienie, grypa, Covid-19 to choroby wirusowe. Przekaz kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach’2020 brzmi:

Antybiotyki:

• nie działają na wirusy,

• działają na bakterie,

• naużywane tracą skuteczność.

Pamiętaj!

• przyjmuj tylko antybiotyki przepisane przez lekarza,

• stosuj się do zaleceń lekarza,

• nie przerywaj terapii antybiotykowej nawet jeśli poczujesz się lepiej,

• nie stosuj antybiotyków pozostałych po wcześniejszych terapiach.

Przeciwdziałaj zakażeniom:

• często myj lub dezynfekuj ręce,

• Zasłaniaj usta i nos w przestrzeni publicznej,

• Zachowaj co najmniej 1,5 m odległości od innych.

Antybiotykooporność jest zagrożeniem dla zdrowia i życia. Skuteczność antybiotyków, a więc możliwość leczenia zakażeń i chorób bakteryjnych, zależy od rozsądnego ich stosowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej „Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków”.



źródło: Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej

oprac. Anna Augustynowicz