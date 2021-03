„Dzwon Zwycięzcy” oznajmi kolejne zwycięstwa z nowotworem

„Kończę leczenie, rozpoczynam nowy rejs i kocham cię życie …”

Jako pierwsza w podlaski „Dzwon Zwycięzcy” uderzyła Barbara Wnukowska, liderka Ery Nowych Kobiet z Sokółki, która w ciągu ostatnich dwóch lat zmagała się z nowotworem piersi. Umieszczenie symbolu zwycięstwa nad chorobą w BCO było jej wielkim marzeniem.

- Mija ponad 600 dni, od kiedy usłyszałam diagnozę „rak”. Pierwsze tygodnie w tym czasie były ogólnie kryzysem egzystencjonalnym. To wrażenie pustki, przekonanie, że to już koniec. Zaczęłam szukać sposobów, by się zmobilizować do ostrej walki. Potrzebowałam wiary, nadziei, realnych dowodów, że mam duże szanse na życie, że rak to nie jest koniec – mówiła Barbara Wnukowska.