Dzień Ojca w BCO

Do udziału w wydarzeniu zachęcał dr n. med. Kamil Safiejko, koordynator pododdziału leczenia nowotworów przewodu pokarmowego (tzw. Colorectal Cancer Unit). Na badania zaprosił mężczyzn powyżej 40-tego roku życia, szczególnie tych, u których w rodzinie wystąpiły nowotwory układu pokarmowego. Także tych, którzy mają niepokojące objawy: krwawienie z przewodu pokarmowego, świeża krew w stolcu, niezamierzony spadek masy ciała, zmiana rytmu wypróżnień czy niespecyficzne bóle brzucha. Doktor Safiejko opowiedział o kompleksowej opiece nad pacjentem onkologicznym z nowotworem jelita grubego:

- Nawiązując do całej akcji, chciałbym też podkreślić, że u nas od stycznia zaczął funkcjonować pododdział leczenia nowotworów przewodu pokarmowego, w którym zajmujemy się kompleksowym leczeniem nowotworów przewodu pokarmowego, a mówimy tutaj o nowotworach: jelita grubego, żołądka, trzustki, wątroby, dróg żółciowych. Także od 1 czerwca spełniliśmy, jako jedyni w województwie podlaskim, założenia ministerstwa zdrowia jeśli chodzi o kompleksową opiekę pacjentów onkologicznych z nowotworem jelita grubego. (…) Jeśli mówimy o kompleksowej opiece to mam tu na myśli nie tylko leczenie chirurgiczne, ale także diagnostykę, monitorowanie takiego pacjenta, radio- i chemioterapię. Wszystkie te usługi świadczymy tutaj na miejscu, także pacjent jest kompleksowo zaopiekowany, ma opiekę psychologa, dietetyka – mówił.

Doktor Safiejko, przedstawił także aktualne dane statystyczne dotyczące zachorowań, z których wynika, że najczęstszymi nowotworami przewodu pokarmowego są nowotwory jelita grubego i odbytnicy:

- W Polsce w 2018 roku, to są najświeższe dane, było ponad 18 tysięcy zachorowań na te nowotwory i ta tendencja jest niestety dosyć szybko rosnąca, bo jeszcze w 2014 roku było tych zachorowań 16 tysięcy, a w 2010 – 12 tysięcy. (…) Jeżeli chodzi o sam przewód pokarmowy, to stanowi on 20% wszystkich nowotworów w Polsce”.

Dr n. med. Mariusz Ciemerych, koordynator pododdziału urologii BCO podkreślił istotę takich akcji profilaktycznych:

- Dzięki takim akcjom możemy z dużym prawdopodobieństwem wykluczyć czy postawić wstępną diagnozę większości nowotworów układu moczowo-płciowego, tj. raka nerki, raka pęcherza moczowego, raka prącia, jądra i częściowo również raka gruczołu krokowego (…) Panów młodych od 20-tego do 44-tego roku życia diagnozujemy pod kątem raka jądra. Starszych panów po 50tym roku życia diagnozujemy w kierunku raka pęcherza moczowego i gruczołu krokowego – i dodał - Najczęstszym nowotworem układu moczowo-płciowego jest rak gruczołu krokowego. W 2017 roku Krajowy Rejestr Nowotworów zarejestrował 17 tysięcy przypadków nowo rozpoznanego raka gruczołu krokowego. Aż 5 tysięcy chorych zmarło z tego powodu. Drugim co do częstości występowania rakiem układu moczowego jest rak pęcherza moczowego i również w 2017 roku było to 6 tysięcy nowych przypadków raka pęcherza moczowego. Raka nerki zdiagnozowano u około 2,5 tysiąca mężczyzn.