Dotacje na ochronę i promocję zdrowia

Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o rozszerzeniu listy dofinansowanych organizacji podczas posiedzenia we wtorek (9.06). Początkowo, w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia dofinansowanie na łączną kwotę 140 tys. zł otrzymało osiem organizacji.

Jednak, po zaktualizowaniu przez beneficjentów przewidywanych kosztów realizacji zadań, łączna kwota dotacji wyniosła około 121 tys. zł. przy pierwotnie zakładanych 140 tys. zł. Dzięki oszczędnościom, wynikającym m.in. z ograniczeń związanych z epidemii Covid 19, dofinansowanie w wysokości 19 tys. zł otrzymała Fundacja Cukrzyca a Zdrowie na projekt „Vademecum Świadomego Diabetyka 3”.

Projekt jest kontynuacją działań Fundacji w zakresie profilaktyki cukrzycy i odpowiedzią na wciąż rosnącą potrzebę uzupełniania wiedzy na temat zdrowego stylu życia wód społeczeństwa województwa podlaskiego.

Działanie skierowane jest do osób powyżej 65 roku życia, w myśl zasady „usłyszysz - zapomnisz, zobaczysz - zapamiętasz, zrobisz - zrozumiesz!".



Dofinansowane projekty będą realizowane do końca 2020 r.

oprac. Aneta Kursa

fot.pixaby