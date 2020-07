„Czwartkowe obiady u diabetyków” promują zdrowy tryb życia

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków takie spotkania organizuje na wzór czwartkowych obiadów odbywających się na dworze króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego w XVIII wieku. Głównym tematem spotkania, którego celem jest integracja, edukacja oraz rehabilitacja społeczna zawsze są zagadnienia dotyczące choroby dotyczące cukrzycy.

Tegoroczne spotkanie jest pierwszym zorganizowanym w tym roku, dlatego cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wszystko odbywało się według zasad reżimu sanitarnego. Przed rozpoczęciem wydarzenia uczestnikom była mierzona temperatura, każdy miał obowiązek dezynfekcji rąk, a podczas spotkania dbano o zachowanie odległości.

W „Czwartkowych obiedzie u diabetyków” wzięło udział 120 seniorów z Białegostoku i okolic, Sokołowa Podlaskiego oraz przedstawiciele gminy Działdowa i starostwa powiatu działdowskiego.

Mariusz Nahajewski w imieniu marszałka Artura Kosickiego skierował słowa do zgromadzonych. Artur Kosicki w liście pogratulował Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków organizacji spotkania. Wyraził uznanie wobec długiej tradycji spotkań oraz wspaniałej formuły ich organizacji. Zaznaczył, że wspólnie przygotowywanie potraw i biesiada, prowadzone wykłady i rozmowy o zdrowiu, którym towarzyszy znakomita oprawa muzyczna, nadają „Czwartkowym Obiadom u diabetyków” niepowtarzalny urok i nastrój.

- Jest mi niezmiernie miło, że tworzycie Państwo społeczność, która wzajemnie się wspiera i integruje. Wszak dobre samopoczucie i dobra forma psychiczna, są bardzo ważnym aspektem w procesie leczenia każdego schorzenia fizycznego – napisał marszałek, przekazując wszystkim serdeczne pozdrowienia.

Danuta Roszkowska, Prezes Zarzadu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków podkreślała, że warto organizować tego rodzaju spotkania, ponieważ integrują one środowisko, które może liczyć na wzajemne wsparcie.

Formułę „Czwartkowych obiadów u diabetyków” określają trzy słowa: mądrze, smacznie i zdrowo. Pierwszym punktem spotkania był wykład poprowadzony przez prof. Marię Borawską pn. „Substytuty cukru – co jest bezpieczne”, która podkreślała jak ważne jest stosowanie zamienników cukru w odżywianiu. Jak zwróciła uwagę prelegentka, przede wszystkim nie podwyższają one poziomu glukozy w organizmie przyczyniając się tym samym do poprawy naszego zdrowia.

Punktem kulminacyjnym takich spotkań jest zawsze wspólne gotowanie. Tym razem daniem głównym były sałatki warzywne z kaszą kuskus.

Na zakończenie wydarzenia przedstawiciele samorządów otrzymali pamiątkowego dyplomy będące podziękowaniem za wspieranie środowiska diabetyków.

W tym roku wspólnemu świętowaniu towarzyszyła również znakomita oprawa muzyczna, która wspaniale uzupełnia całe wydarzenie. Tradycją czwartkowych spotkań jest zawsze odśpiewanie hymnu stowarzyszenia. Spotkanie odbyło się w Dworze Czarneckiego w Porosłach k. Białegostoku. Następne tego rodzaju wydarzenie odbędzie się 12 sierpnia w Bielsku Podlaskim.

Tekst i fot.: Cezary Rutkowski

***

Cukrzyca zalicza się do grupy chorób metabolicznych charakteryzującą się hiperglikemią (podwyższonym poziomem glukozy we krwi) i wynikającą z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki beta trzustki. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Ze względu na przyczynę i przebieg choroby, można wyróżnić: cukrzycę typu 1, typu 2, cukrzycę ciężarnych i inne, rzadziej występujące typy.