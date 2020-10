„Czwartkowe obiady u diabetyków” mają już 15 lat

Jak podkreślała Danuta Roszkowska, prezes podlaskiego PSD, „dobrotliwe anioły” od diabetyków trafiają do osób, które w sposób szczególny wspierają organizację.

Danuta Roszkowska zaznaczyła, że w tym roku, po 15 latach działalności, podlaskie stowarzyszenie diabetyków zostało laureatem Podlaskiej Marki (kategoria Społeczeństwo).

- To jest dla nas bardzo ważne i jeszcze raz chciałam wyrazić wdzięczność i kapitule konkursu, i panu marszałkowi, i zarządowi województwa za to docenienie naszej działalności – dodała.

Artur Kosicki podkreślał, że podlaski oddział PSD jest wyjątkową organizacją na mapie kraju.

Jako jedyni, cyklicznie, od wielu lat organizują „czwartkowe obiady” – spotkania integrujące, edukujące, a przede wszystkim wspierające osoby chore na cukrzycę.

- Państwo dziękujecie za nasze wsparcie, a to my wam pragniemy podziękować, za to co robicie. O wartości stowarzyszenia świadczy m.in. to, że tytuł Podlaskiej Marki otrzymaliście jednogłośnie, kapituła nie miała żadnych wątpliwości, że wasza działalność musi być doceniona – mówił marszałek.